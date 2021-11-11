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Недвижимость
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Скидку 0,3% на ставку по ипотеке Сбера можно получить при бронировании новостроек на Домклик

Дата публикации: 11 нояб 2021
Скидку 0,3% на ставку по ипотеке Сбера можно получить при бронировании новостроек на Домклик

Жилье на Домклик теперь можно забронировать со скидкой 0,3% на ставку по ипотеке. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир в новостройках по всей России, которые можно найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку 0,3%».

Чтобы забронировать квартиру, выберите ее из доступных вариантов и нажмите «Забронировать». После бронирования с вами свяжется менеджер и проконсультирует по всем вопросам, связанным с бронированием и получением скидки.

«Домклик — удобный и эффективный ресурс, который предоставляет застройщику дополнительные возможности коммуникации с клиентом. Онлайн-платформа, оперативность, надежность, выгодные условия бронирования новостроек становятся частью маркетингового арсенала для лидеров отрасли. Ценим доверие Сбера и возможность в числе первых в регионе предложить своим клиентам современный сервис».

Павел Петриченко
Заместитель генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»

«Домклик позволяет быстро выбрать и забронировать квартиру, не выходя из дома. Скидка 0,3% на ипотечную ставку станет еще одним преимуществом для покупателей. Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты могли приобрести квартиры на выгодных условиях, мы подключили к сервису бронирования на Домклик наши жилые комплексы New Time, Terra и Familia».

Константин Гриценко
Коммерческий директор холдинга «РСТИ»

«Благодаря сотрудничеству ГК ФСК с Домклик теперь покупатели могут не только бесплатно забронировать онлайнпонравившуюся квартиру в наших проектах, чтобы принять решение о покупке, но и получить дополнительную скидку 0,3% на ипотечную ставку. Используя различные опции и сервисы, мы готовы предлагать клиентам все более персонифицированный продукт, который бы соответствовал их ожиданиям и возможностям».

Ольга Тумайкина
Коммерческий директор ГК ФСК

«Теперь стало еще выгоднее и удобнее приобрести квартиры внаших жилых комплексах.DOGMA совместно со СберБанкомзапустила программу «Скидка на ипотеку 0,3%».Скидку наши покупатели могут получить, не выходя из дома, забронировав квартиру на Домклик. Акция распространяется на все жилые комплексы: «Парк Победы», «Арена», МКР. «Самолет».

Павел Петров
Коммерческий директор строительной компании DOGMA

«Домклик от Сбера — незаменимый помощник при дистанционном бронировании жилья. Мы давно оценили его удобство и используем этот ресурс при работе со своими клиентами. Сбер всегда был и остается стратегическим партнером группы компании «ЮгСтройИнвест» и дает возможность предоставить нашим дольщикам самые комфортные и безопасные условия приобретения недвижимости».

Андрей Анашкин
Заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест»

«КВС» активно поддерживает тренд на цифровизацию. Для нас важно дать клиентам возможность максимально быстро, просто и комфортно приобретать квартиры онлайн. В сентябре наша компания подключилась к новой опции Домклик: теперь пользователи могут бесплатно бронировать квартиры в наших домах. На данный момент услугой воспользовались уже двое клиентов. Я полагаю, что в ближайшее время число таких покупателей будет расти. Людям важно иметь возможность забронировать выбранную квартиру на несколько дней, чтобы успеть получить одобрение по ипотеке, а также все взвесить и обдумать».

Анжелика Альшаева
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС»

«Мы все время ищем пути для того, чтобы сделать покупку более комфортной и простой для нашего клиента. Поэтому мы запустили совместную акцию с Домклик. Условия, которые мы предоставляем по эксклюзивному объему квартир, доступны только на этом сайте. Мы получаем дополнительный охват, наши партнеры — клиентов, готовых выходить на сделку».

Филипп Третьяков
Вице-президент по маркетингу и продажам ГК «КОРТРОС»

Напомним, возможность забронировать квартиру онлайн появилась на Домклик в сентябре 2021 года. Срок бронирования составляет от двух до семи дней, в течение которых жильё гарантированно не поступит в открытую продажу.

За это время покупатель может принять взвешенное решение о приобретении квартиры и получить решение банка по ипотеке. Услуга бесплатна.

Выбрать квартиру в новостройке со скидкой

Важно!

Что важно знать

Срок действия акции до 23:59:59 31 декабря 2021 года. Список объектов, на которые предоставляется скидка, ограничен. Менеджер подскажет, для каких объектов доступна скидка.

Для получения скидки надо в указанный срок забронировать квартиру, участвующую в программе, по кнопке «Забронировать». Новостройки, участвующие в акции, будут отмечены значком «Скидка на ипотеку 0,3%».

Наличие одобренной ипотеки необязательно. Срок бронирования сообщает менеджер, который принимает бронь. Продление брони может быть платным.

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Илья Шайдуров
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