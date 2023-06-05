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Россияне должны будут сдавать квартиры посуточно по новым правилам
Дата публикации: 05 июн 2023
Единые правила для сдачи квартир в аренду посуточно появятся в России. Их разработают до 1 марта 2025 года. Законопроект об этом подготовил Минстрой.
После вступления в силу предоставлять жильё в краткосрочный наём можно будет только в соответствии с правилами и особенностями, «утверждёнными уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти», говорится в документе.
В нём уточняется, что запрет платной краткосрочной сдачи жилья в многоквартирном доме не рассматривается, если это не доставляет дополнительного дискомфорта для других жильцов дома. При сдаче жилья в наём арендодателям нужно будет соблюдать права и законные интересы соседей, требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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