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Недвижимость
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От ремонтных работ до озеленения территории: как заказать услуги для частного дома и участка на Домклик

Дата публикации: 05 фев 2025
От ремонтных работ до озеленения территории: как заказать услуги для частного дома и участка на Домклик

Завершение строительства дома — это лишь первый шаг к созданию комфортного и уютного пространства для жизни. Обустройство участка и самого помещения включает в себя множество этапов, начиная с подведения коммуникаций, установки забора и заканчивая внутренней отделкой.

Будущим жильцам зачастую приходится самостоятельно искать исполнителей для каждого вида работ. Это отнимает много времени и сил и, как показывает практика, совсем не приближает момент переезда в свой дом.

На Домклик появился отдельный раздел, с помощью которого можно заказывать услуги, связанные с загородной жизнью. Основные преимущества сервиса — удобный поиск исполнителя среди надёжных компаний и прозрачные условия выполнения работ. Как результат — комфортный переезд в свой дом.

Рассказываем подробнее, как работает новый сервис, какие услуги для дома и участка доступны и что нужно сделать для заказа.

Какие услуги можно заказать

С помощью сервиса вы можете заказать одну или несколько услуг для дома или участка. Все виды работ разделены на 4 категории.

Инженерные коммуникации. Доступные услуги в этой категории:

  • проектирование вентиляции и кондиционирования
  • проектирование водоснабжения, водоотведения или канализации
  • септик под ключ
  • проектирование системы отопления
  • проектирование электроснабжения
  • прокладка, монтаж, обслуживание инженерных коммуникаций
  • отопление по ключ
  • бурение скважин и другие

Дизайн интерьера и ремонт. Как правило, это комплекс услуг, который может включать в себя:

  • разработку эксклюзивного дизайн-проекта
  • согласование необходимых перепланировок
  • разработку инженерных проектов
  • подбор, закупку и поставку материалов и оборудования
  • авторский надзор
  • профессиональный ремонт под ключ по дизайн-проекту
  • последующее гарантийное обслуживание объекта

Ландшафтный дизайн. В этой категории доступны услуги — подготовка проекта озеленения, посев или укладка газона, обустройство отмостки, ливневой канализации, высадка деревьев и кустарников, проектирование системы полива, укладка садовых дорожек, проектирование освещения и другие.

Установка забора. С помощью сервиса можно заказать проектирование и установку заборов из различных материалов с гарантией на работу.

Преимущества сервиса

Нет ограничений по времени заказа. Заказать услуги по обустройству дома и участка можно в любой момент — как до начала строительства, так и после его завершения.

Удобный поиск. Нужную услугу можно найти через поисковую строку — по её названию или по наименованию компании–исполнителя. Доступные варианты можно отфильтровать по цене.

Быстрый подбор исполнителя. В каталоге представлены только надёжные компании, а все виды услуг собраны в одном месте. Это значит, что вам не нужно тратить время на подбор исполнителей на разных площадках.

Как воспользоваться сервисом

1. Заказать услугу можно на этапе выбора проекта (для перехода в сервис нужно нажать на кнопку «Каталог услуг»). Или вы можете перейти в каталог услуг после добавления участка и проекта дома в корзину.

Также сервис доступен на главной странице раздела «Построить дом».

2. Далее в каталоге услуг нужно выбрать необходимую — проще всего её найти через поисковую строку по названию. Доступные предложения можно отфильтровать по цене.

3. При переходе в карточку услуги можно ознакомиться с прайс-листом по каждому виду работ, подробными характеристиками и описанием услуги, информацией об исполнителе.

4. Далее остаётся только выбрать услугу и связаться с исполнителем по номеру телефона, указанному в карточке.

Обратите внимание, что на момент публикации статьи сервис заказа услуг для дома доступен только на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Оплата работ производится за собственные средства заказчика.

Посмотреть доступные услуги для моего дома и участка

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Новости
ИЖС
Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
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Комментарии1
Т
Татьяна Д.
08 фев 2025

Установка забора

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