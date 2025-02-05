От ремонтных работ до озеленения территории: как заказать услуги для частного дома и участка на Домклик
Завершение строительства дома — это лишь первый шаг к созданию комфортного и уютного пространства для жизни. Обустройство участка и самого помещения включает в себя множество этапов, начиная с подведения коммуникаций, установки забора и заканчивая внутренней отделкой.
Будущим жильцам зачастую приходится самостоятельно искать исполнителей для каждого вида работ. Это отнимает много времени и сил и, как показывает практика, совсем не приближает момент переезда в свой дом.
На Домклик появился отдельный раздел, с помощью которого можно заказывать услуги, связанные с загородной жизнью. Основные преимущества сервиса — удобный поиск исполнителя среди надёжных компаний и прозрачные условия выполнения работ. Как результат — комфортный переезд в свой дом.
Рассказываем подробнее, как работает новый сервис, какие услуги для дома и участка доступны и что нужно сделать для заказа.
Какие услуги можно заказать
С помощью сервиса вы можете заказать одну или несколько услуг для дома или участка. Все виды работ разделены на 4 категории.
Инженерные коммуникации. Доступные услуги в этой категории:
- проектирование вентиляции и кондиционирования
- проектирование водоснабжения, водоотведения или канализации
- септик под ключ
- проектирование системы отопления
- проектирование электроснабжения
- прокладка, монтаж, обслуживание инженерных коммуникаций
- отопление по ключ
- бурение скважин и другие
Дизайн интерьера и ремонт. Как правило, это комплекс услуг, который может включать в себя:
- разработку эксклюзивного дизайн-проекта
- согласование необходимых перепланировок
- разработку инженерных проектов
- подбор, закупку и поставку материалов и оборудования
- авторский надзор
- профессиональный ремонт под ключ по дизайн-проекту
- последующее гарантийное обслуживание объекта
Ландшафтный дизайн. В этой категории доступны услуги — подготовка проекта озеленения, посев или укладка газона, обустройство отмостки, ливневой канализации, высадка деревьев и кустарников, проектирование системы полива, укладка садовых дорожек, проектирование освещения и другие.
Установка забора. С помощью сервиса можно заказать проектирование и установку заборов из различных материалов с гарантией на работу.
Преимущества сервиса
Нет ограничений по времени заказа. Заказать услуги по обустройству дома и участка можно в любой момент — как до начала строительства, так и после его завершения.
Удобный поиск. Нужную услугу можно найти через поисковую строку — по её названию или по наименованию компании–исполнителя. Доступные варианты можно отфильтровать по цене.
Быстрый подбор исполнителя. В каталоге представлены только надёжные компании, а все виды услуг собраны в одном месте. Это значит, что вам не нужно тратить время на подбор исполнителей на разных площадках.
Как воспользоваться сервисом
1. Заказать услугу можно на этапе выбора проекта (для перехода в сервис нужно нажать на кнопку «Каталог услуг»). Или вы можете перейти в каталог услуг после добавления участка и проекта дома в корзину.
Также сервис доступен на главной странице раздела «Построить дом».
2. Далее в каталоге услуг нужно выбрать необходимую — проще всего её найти через поисковую строку по названию. Доступные предложения можно отфильтровать по цене.
3. При переходе в карточку услуги можно ознакомиться с прайс-листом по каждому виду работ, подробными характеристиками и описанием услуги, информацией об исполнителе.
4. Далее остаётся только выбрать услугу и связаться с исполнителем по номеру телефона, указанному в карточке.
Обратите внимание, что на момент публикации статьи сервис заказа услуг для дома доступен только на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Оплата работ производится за собственные средства заказчика.
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Установка забора