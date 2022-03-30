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Недвижимость
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Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик

Дата публикации: 30 мар 2022
Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик
Содержание

Где еще можно найти падающую башню, узнать, чем знаменит Кот казанский, и попробовать вкуснейший эчпочмак? Разумеется, речь идет о столице Татарстана. Специально для тех, кто мечтает о переезде в этот город или просто хочет купить здесь квартиру, сделали подборку популярных новостроек Казани.

Уединённый экокомплекс бизнес-класса

ЖК «Времена года» расположен в лесопарковой зоне в Приволжском районе — в 17 минутах езды от делового центра города. До аэропорта можно доехать за 15 минут.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №1

Комплекс состоит из 10 пятиэтажных домов закрытого клубного формата. Жилая застройка располагается на территории в 14 га. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,3 млн рублей.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №2

Проектом предусмотрены улучшенные планировки квартир с террасами, подземный паркинг, комфортные бесшумные лифты, колясочные на каждом этаже. Также на территории ЖК будет построен детский сад на 150 мест и торговый комплекс.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №3

Дома комфорт-класса рядом с Горкинско-Ометьевским парком

ЖК «Яратам», название которого в переводе с татарского означает «люблю», строится в развивающейся части Советского района Казани. От дома до центра города можно доехать на машине всего за 10 минут. В шаговой доступности находится Горкинско-Ометьевский парк.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №4

Из полезного: подземный закрытый паркинг, система видеонаблюдения, велопарковки у входа в подъезд, урны с сортировкой мусора, две большие детские площадки, просторная зелёная зона для игр и отдыха.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №5

Квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2023 года. Цены на квартиры начинаются от 5,2 млн рублей.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №6

Квартиры в 15 минутах от Казанского Кремля

Жилая застройка комфорт-класса на улице Космонавтов с соответствующим названием — ЖК «Ракета». Комплекс расположен рядом с транспортной развязкой, которая выходит на Проспект Победы, откуда можно быстро добраться в любую точку города. Главная достопримечательность столицы Татарстана — Казанский Кремль — находится в 15 минутах езды от дома.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №7

К покупке доступны квартиры площадью от 24,8 до 71,4 кв. метров. Также проектом предусмотрены эргономичные планировки, закрытый уютный двор, стилизованная отделка подъездов.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №8

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 5,4 млн рублей.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №9

Город-парк в сердце мегаполиса

ЖК «Новые горки» — это жилой квартал, расположенный на участке почти в 20 га. С севера и востока комплекс окружён Горкинско-Ометьевским парком. Транспортная инфраструктура — в шаговой доступности находится станция метро «Горки», рядом есть автобусные, троллейбусные и трамвайные остановки. Расстояние до центра города составляет всего 5,5 км.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №10

Комплекс включает в себя семнадцать 9-этажных кирпичных домов и две 25-этажные башни. Общая площадь жилых и нежилых помещений превышает 150 тыс. кв. метров. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2022 года. Цены на квартиры стартуют от 4,4 млн рублей.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №11

На территории застройки будут размещены детские и спортивные площадки, озеленённые прогулочные зоны, открытые парковки и закрытые многоуровневые паркинги.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №12

Яркий жилой комплекс в Советском районе

Дома комфорт-класса вблизи набережной реки Нокса, благоустройство которой начнётся уже в 2022 году. ЖК «Светлая долина» располагается в Советском районе, вдали от крупных промышленных объектов. При этом до центра города можно за 15 минут.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №13

Одна из особенностей комплекса — это уникальная система дворов. Внутридворовая  территория каждого дома продумана до мелочей: здесь есть детские игровые комплексы, подвесные мостики-переходы, качели, теннисные столы, арт-объекты, уличные тренажёры.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №14

Квартиры сдаются с предчистовой или чистовой отделкой, площадь — от 27,3 до 75,3 кв. метров. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2023 года. Цены на квартиры начинаются от 5,3 млн рублей.

Новостройки Казани: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик №15

Квартиры в этой и других новостройках Казани можно выбрать и купить на Домклик. 

Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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