Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
3 мин
1K

Как выпустить УКЭП для сделки без ипотеки в Сбере: инструкция для клиентов и партнёров

Дата публикации: 22 янв 2025
Как выпустить УКЭП для сделки без ипотеки в Сбере: инструкция для клиентов и партнёров
Содержание

Для сделок без ипотеки в СберБанке нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Раньше выпустить УКЭП можно было во время сделки в офисе банка. А с конца декабря 2024 года у покупателей и продавцов недвижимости появилась возможность подготовиться к сделке заранее и выпустить подпись онлайн в удобное время, даже находясь дома, и сэкономить своё время на сделке.

Делимся пошаговой инструкцией для клиентов и партнёров Домклик о том, как это сделать.

Как покупателю и продавцу выпустить УКЭП

Выпуск подписи происходит в личном кабинете неипотечной сделки.

Записаться на сделку без ипотеки можно на отдельной странице сервиса «Сделка за свои средства» или в личном кабинете на сайте Домклик в разделе «Ипотека и сделки»: в «Услугах для сделок» выберите «Сделка за свои средства».

Добавиться в сделку нужно и покупателю, и продавцу, и риелтору (если участвует в сделке). Так все будут в курсе этапов и изменений. Пригласить участников может создатель сделки при оформлении записи или позже.

Подробнее — в статье

Здесь можно выбрать предпочитаемый способ выпуска УКЭП:

  • онлайн через приложение Госключ (при наличии загранпаспорта нового образца сроком на 10 лет или подтверждённой биометрии);
  • заказать выезд курьера для выпуска подписи в удобном клиенту месте;
  • скачать заранее приложение Цифровой ключ или Sign.Me для выпуска подписи на сделке.

Для выпуска УКЭП нужно указать номер СНИЛС.

После этого нажмите «Перейти к выпуску».

По умолчанию будет предложено выпустить подпись через мобильное приложение Госключ (понадобится загранпаспорт нового образца на 10 лет или подтверждённая биометрия).

Дальше нужно следовать инструкциям на экране:

1 из 2

При желании схему выпуска можно сменить, нажав «Изменить способ выпуска подписи». Будут предложены два варианта: выпустить её в офисе банка или через курьера.

Выпуск в офисе банка

В этом случае подпись будет выпускаться на сделке, но с помощью виджета в личном кабинете клиент сможет заранее скачать мобильное приложение.

1 из 2

Выпуск через курьера

Курьер приедет в назначенное время, проведёт процедуру идентификации и поможет выпустить подпись.

После выпуска клиент сможет видеть свою подпись и статус по другим участникам.

Выпуск УКЭП для доверенных лиц

Если в сделке есть доверенное лицо, функционал выпуска УКЭП будет доступен только ему. А доверитель (покупатель или продавец) сможет отслеживать этапы выпуска подписи доверенного и других участников.

Просмотр статусов подписей партнёрами Домклик

Риелтор или представитель агентства недвижимости, который работает со сделкой, тоже может отслеживать статусы подписей участников.

1 из 2

Партнеры
Новости для профи
Квартиры
Оформление
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Полезна вам была эта статья?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.

Актуальное

Как составить расписку о получении денежных средств
вчера 17:00
12K
5 способов сэкономить на покупке квартиры в новостройке
вчера 10:00
959
Как купить квартиру, если нет денег: 9 способов
28 янв 2025
268K
Зачем нужен предварительный договор купли-продажи недвижимости и как его правильно составить
28 янв 2025
180K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал
  • Главная
  • Недвижимость