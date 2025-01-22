Как выпустить УКЭП для сделки без ипотеки в Сбере: инструкция для клиентов и партнёров
Для сделок без ипотеки в СберБанке нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Раньше выпустить УКЭП можно было во время сделки в офисе банка. А с конца декабря 2024 года у покупателей и продавцов недвижимости появилась возможность подготовиться к сделке заранее и выпустить подпись онлайн в удобное время, даже находясь дома, и сэкономить своё время на сделке.
Делимся пошаговой инструкцией для клиентов и партнёров Домклик о том, как это сделать.
Как покупателю и продавцу выпустить УКЭП
Выпуск подписи происходит в личном кабинете неипотечной сделки.
Записаться на сделку без ипотеки можно на отдельной странице сервиса «Сделка за свои средства» или в личном кабинете на сайте Домклик в разделе «Ипотека и сделки»: в «Услугах для сделок» выберите «Сделка за свои средства».
Добавиться в сделку нужно и покупателю, и продавцу, и риелтору (если участвует в сделке). Так все будут в курсе этапов и изменений. Пригласить участников может создатель сделки при оформлении записи или позже.
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Здесь можно выбрать предпочитаемый способ выпуска УКЭП:
- онлайн через приложение Госключ (при наличии загранпаспорта нового образца сроком на 10 лет или подтверждённой биометрии);
- заказать выезд курьера для выпуска подписи в удобном клиенту месте;
- скачать заранее приложение Цифровой ключ или Sign.Me для выпуска подписи на сделке.
Для выпуска УКЭП нужно указать номер СНИЛС.
После этого нажмите «Перейти к выпуску».
По умолчанию будет предложено выпустить подпись через мобильное приложение Госключ (понадобится загранпаспорт нового образца на 10 лет или подтверждённая биометрия).
Дальше нужно следовать инструкциям на экране:
При желании схему выпуска можно сменить, нажав «Изменить способ выпуска подписи». Будут предложены два варианта: выпустить её в офисе банка или через курьера.
Выпуск в офисе банка
В этом случае подпись будет выпускаться на сделке, но с помощью виджета в личном кабинете клиент сможет заранее скачать мобильное приложение.
Выпуск через курьера
Курьер приедет в назначенное время, проведёт процедуру идентификации и поможет выпустить подпись.
После выпуска клиент сможет видеть свою подпись и статус по другим участникам.
Выпуск УКЭП для доверенных лиц
Если в сделке есть доверенное лицо, функционал выпуска УКЭП будет доступен только ему. А доверитель (покупатель или продавец) сможет отслеживать этапы выпуска подписи доверенного и других участников.
Просмотр статусов подписей партнёрами Домклик
Риелтор или представитель агентства недвижимости, который работает со сделкой, тоже может отслеживать статусы подписей участников.
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