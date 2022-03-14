Как одновременно жить в новостройке и делать ремонт
Вопрос переезда в новую квартиру стоит особенно остро, если нужно одновременно оплачивать аренду и ипотеку. Такие непростые ситуации требуют нестандартных решений, поэтому многие задумываются о том, можно ли делать ремонт, живя в квартире. Разбираемся, как это происходит на практике.
Можно ли жить в новостройке без отделки
По закону покупатель может въехать в квартиру в новостройке сразу после подписания акта-приёма передачи и получения ключей. Это можно сделать даже до завершения регистрации права собственности на новое жильё.
И хотя с точки зрения законодательства запретов нет, мы всё равно не советуем торопиться с переездом в новостройку без отделки, особенно если квартира сдана в черновом варианте. Жить в таких условиях вредно для здоровья в первую очередь из-за цементной и строительной пыли, которая попадает на кожу и в дыхательные пути.
⚠️ Важно! Проживание в квартире с черновой отделкой или в ремонтируемом помещении противопоказано детям, аллергикам, а также лицам, у которых есть заболевания дыхательных путей.
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Как подготовиться к переезду в квартиру без ремонта: обязательный минимум
Чтобы сделать квартиру без ремонта пригодной, а главное — безопасной для проживания, перед заселением требуется выполнить ряд обязательных работ.
🛠Герметизация дверей и окон. Если вы переезжаете в новостройку, будьте готовы к тому, что ремонт у соседей будет продолжаться ещё долго. Важно убедиться в герметичности дверей и окон, чтобы строительная пыль не попадала в квартиру с подъезда и улицы.
🛠Грунтование цементированных поверхностей. Если квартира сдана с черновой отделкой, нанести строительную грунтовку нужно на стены, пол и потолок. Она пропитывает поверхности на глубину до 1 см, что позволяет прекратить образование цементной пыли. Оставшуюся пыль перед заселением нужно убрать пылесосом или вымести.
🛠Установка сантехники. Унитаз, умывальник, душевая кабина или ванная — это то, что нужно обязательно купить и установить до переезда.
🛠Завершение электротехнических и электромонтажных работ. Все провода должны быть изолированы. Важно, чтобы в квартире были работающие розетки, осветительные приборы, выключатели.
🛠Обустройство кухни и спального места. Холодильник, плита или мультиварка, набор посуды (лучше хранить в герметичном контейнере), матрас или раскладушка — всё это обязательно должно быть в квартире, в которой вы собираетесь жить.
Можно ли делать ремонт, живя в квартире
Проживание в ремонтируемой квартире — это вынужденная мера. Жить в таких условиях очень сложно. Причем главной проблемой является не отсутствие уюта, а неблагоприятный микроклимат в помещении.
Минусы такого «соседства»:
⛔️Повышенная влажность. Смеси, которые используются при проведении штукатурно-малярных работ, растворяются в большом количестве воды. После нанесения такие растворы долго сохнут, при этом до их полного высыхания проветривать помещение нельзя. В противном случае поверхность может растрескаться или отслоиться. Из-за этого в квартире становится душно, постоянное пребывание в таком помещении вызывает дискомфорт.
⛔️Высокая концентрация в воздухе химических веществ. В составе строительных материалов содержатся синтетические вещества, которые могут вызывать аллергические реакции и негативно сказаться на здоровье. Помимо этого, из-за использования клея, краски, ацетона в квартире возникает неприятный запах.
⛔️Необходимость ежедневной уборки. Это наименьшее зло, с которым приходится мириться во время проживания в ремонтируемом помещении. Чтобы строительная грязь не разносилась по всей квартире, нужно каждый день пылесосить и мыть полы.
Как совместить проживание и ремонт в квартире
Если до завершения ремонта ещё далеко, а переезд отложить нельзя, нужно постараться свести к минимуму все неудобства. Для этого рекомендуем выполнять ремонтные работы по помещениям. Очерёдность — санузел, кухня, коридоры, жилые комнаты (по одной). После завершения работ в одном помещении, нужно выдерживать паузу. Это позволит уменьшить влажность в квартире.
⚠️ Важно! Такой ремонт будет длиться в 2-3 раза дольше по сравнению с тем, если бы он делался одновременно во всей квартире.
С однушками дела обстоят сложнее. В этом случае с помощью маскирующей плёнки можно сделать заслон и разделить комнату на жилую и ремонтную зоны.
В качестве потолочного покрытия рекомендуется выбирать натяжные потолки. Это гораздо проще и быстрее, чем шпаклевать, красить или штукатурить поверхность.
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