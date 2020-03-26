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Где разместить объявление о продаже недвижимости бесплатно и эффективно

Дата публикации: 26 мар 2020
Где разместить объявление о продаже недвижимости бесплатно и эффективно
Содержание

Решили продать или сдать в аренду свою недвижимость, но не знаете, где лучше разместить объявление? Мы расскажем, почему вам стоит остановить свой выбор на Домклик.

Маркетплейс на рынке недвижимости 

Домклик от Сбербанка признан лучшим в спецноминации «Маркетплейс» ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS — 2019. 

Сервис позволяет решить практически любой квартирный вопрос онлайн — от заявки на ипотеку до регистрации права собственности. 

На Домклик размещено более 2 млн объявлений о продаже и аренде недвижимости. И каждый день добавляется еще около 10 000 новых объектов.

Бесплатное размещение

Можно разместить объявление о продаже или аренде любых типов объектов: квартир на первичном и вторичном рынках, комнат, домов и частей дома, гаражей и земельных участков.

В большинстве регионов размещение объявлений бесплатное.

Если вы хотите получить еще больше звонков, вы можете воспользоваться платным продвижением объявлений.

Предусмотрено несколько тарифов — вы сможете выбрать тот, что подходит именно вам. При этом мы понимаем, что стоимость недвижимости в регионах очень разная, поэтому и стоимость продвижения не одинакова.

Подробнее о тарифах и продвижении

Для агентств недвижимости мы добавили также «Кошелек», который позволяет оплачивать продвижение объявлений просто и быстро.

Эффективные решения для ускорения продаж 

Мы запустили федеральную рекламную кампанию Домклик по всей России.

Теперь продавцы получают в 2 раза больше просмотров и звонков по объявлениям.

Средний срок от момента размещения до продажи недвижимости на Домклик — всего 60 дней.

Только представьте: в среднем 2 квартиры в минуту покупатели с ипотекой Сбербанка отправляют на онлайн-одобрение с сайта Домклик в течение рабочей недели.

Ускорить продажу также можно, назначив справедливую стоимость на квартиру. Определить ее поможет услуга «Рыночная стоимость недвижимости» — она позволит не продешевить и в то же время не затянуть продажу на долгие годы, рекламируя недвижимость по завышенной цене.

Привилегии для собственников

Привлечь внимание покупателей и повысить их доверие к продавцам также поможет значок «От собственника».

Подтверждение права собственности происходит с помощью Сбербанк Онлайн. При этом ваши данные под надежной защитой — мы не передаем их и не показываем в объявлении, они нужны только для проверки.

Скидка на ипотеку для покупателя квартиры на вторичном рынке

Размещая объявление на Домклик, собственники и партнеры банка могут предложить особую выгоду — скидку 0,3% на ипотечную ставку — покупателям с ипотекой Сбербанка. А ведь больше половины от всех ипотечных кредитов в России выдается в Сбербанке.

Получить значок «Скидка 0,3%» на свои объявления очень просто — при размещении укажите полный адрес недвижимости или кадастровый номер. После окончания срока ожидания значок появится в вашем объявлении. Подробнее о получении скидки можно узнать в разделе «Скидка 0,3%» Службы поддержки клиентов Домклик.

Как разместить объявление

Разместить объявление можно как в веб-версии, так и в приложении Домклик. Приложение доступно для iOS и Android. Интерфейс прост и понятен — вы справитесь, даже если никогда раньше не размещали объявления.

Объявления публикуются на Домклик 90 дней. За несколько дней до истечения срока публикации мы напомним вам о том, что объявление пора продлить.

Для размещения нажмите на кнопку «Объявление» на сайте или зайдите в раздел «Мои объявления» в приложении, заполните нужные поля, загрузите фотографии и нажмите «Опубликовать». Объявление сразу же появится на сайте.

Застройщикам для размещения объявлений необходимо пройти несложную процедуру аккредитации объекта. А агентствам недвижимости — зарегистрировать свою компанию в Домклик PRO.

Агентства недвижимости и застройщики могут размещать объявления с помощью XML-фида. Необходимо будет настроить выгрузку всего один раз, а далее процесс обновления информации на сайте Домклик будет происходить автоматически, по мере обновления информации в вашем фиде.

В карточке объявления вы будете видеть количество его просмотров. А для агентств, которые размещают объявления с помощью фида, доступна подробная статистика, интегрированная прямо в CRM-систему компании. Подробнее о том, как ее получать, узнайте в статье «Новая статистика по API: что это и как подключить».

Разместить объявление

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