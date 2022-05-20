«Индекс кранов»: обзор рынка новостроек Екатеринбурга
«Индекс кранов» в Екатеринбурге достиг исторического максимума, сообщили в Уральской палате недвижимости. «В кризис 2022 года рынок жилья входит с рекордным объемом предложения», — отметили в заявлении палаты.
Данный индекс используют для оценки строительной активности. Показатель отражает количество башенных кранов, задействованных при возведении жилых домов в настоящее время. Сейчас на стройках Екатеринбурга работает 184 крана. При этом прошлый рекорд показателя был установлен совсем недавно — в третьем квартале 2021 года в городе работало 167 башенных кранов. Правда, в Уральской палате недвижимости пока не берутся оценить, насколько высоким будет спрос на новое жилье.
Рынок новостроек перестраивается под новые условия
Эксперты указывают, что санкции и рост ключевой ставки ЦБ до 20% «делает невозможным функционирование рынка в прежнем режиме», нужно время, чтобы перестроиться. Помочь в трудный период могут льготные программы.
В регионе продолжает действовать государственная программа льготной ипотеки, жители Екатеринбурга могут рассчитывать на поддержку, если размер их кредита не превышает 6 миллионов. Однако в этом году в льготных программах произошли существенные изменения с 1 мая:
- «Ипотеку для семей с детьми» можно оформить по ставке 6% годовых, минимальный первоначальный взнос — 15%, с помощью сервиса электронной регистрации можно снизить ставку до 5,7%;
- «Ипотеку с господдержкой»можно оформить по ставке от 9% годовых, минимальный первоначальный взнос — 15%, с помощьюсервиса электронной регистрацииможно снизить ставку до 8,7%.
Власти Екатеринбурга и топовые застройщики региона смотрят на ситуацию оптимистично и считают, что нужно продолжать работу. Так, мэр Алексей Орлов объявил аукционы по аренде земли под застройку. «Дефицит жилого фонда складывался в Екатеринбурге десятилетиями. Поэтому строить жилье необходимо. Только так мы сможем снизить затраты на его покупку и аренду, множеству семей дадим возможность переехать из тесных, обветшалых углов в современные просторные квартиры», — объяснил он.
Валерий Ананьев, генеральный директор одного крупнейшего застройщика Свердловской области «Атомстройкомплекс», добавил, что отрасль уже готова к перестройке, и бизнес начинает понемногу адаптироваться к работе в новых условиях.
Обзор ЖК Екатеринбурга
Сейчас в Екатеринбурге можно найти 12,6 тысячи активных объявлений о продаже квартир в новостройках, согласно открытым данным* Домклик. Средняя стоимость квадратного метра составляет порядка 121 тысячи рублей. Все новые ЖК города предлагают примерно одно и то же: студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой. Даже в самых бюджетных комплексах предусмотрена минимальная инфраструктура в виде паркинга, зеленой зоны и коммерческих помещений на первых этажах зданий.
В Екатеринбурге очень популярна высотная застройка. По данным аналитиков PR-flat, на конец 2021 года, более 38% домов в новых ЖК имеют больше 25 этажей, еще 19,3% — это многоэтажки высотой от 18 до 24 этажей.
Пожалуй, самая заметная высотка Екатеринбурга сейчас — это квартал «Татлин» компании PRINZIP. ЖК получил название в честь основоположника конструктивизма Владимира Татлина. Авторы проекта решили отдать дань знаменитому архитектору и разработали уникальный дизайн трех треугольных 35-этажных жилых домов, составляющих комплекс. Высотки объединены стилобатом с расположенными в нем коммерческими помещениями и системой внутренних коридоров. Кроме того, в ЖК предусмотрены помещения мастерских, студий, переговорных и коворкинга. Стоимость однокомнатной квартиры площадью 31,7 кв. м. начинается от 5,2 млн руб., двухкомнатную площадью 52,2 кв.м. можно купить за 7,1–7,2 млн руб.
ЖК «Татлин»
Выбрать квартиру в этом ЖК
Уже упомянутый ранее застройщик «Атомстройкомплекс» сейчас предлагает покупателям в Екатеринбурге 18 новых ЖК на разный бюджет и вкус. Высота застройки — от 9 до 29 этажей. Одним из самых бюджетных предложений девелопера можно считать комплекс NOVA Park в районе Широкая речка, он будет сдан через год. ЖК состоит из четырех 9-этажных домов и одной высотки в 29 этажей, между которыми будет обустроена зеленая прогулочная зона. Сейчас однокомнатную квартиру площадью 29,4 кв. м. там можно приобрести за 3,7 млн руб., двухкомнатная площадью 44,2 кв.м. обойдется на 1,1 млн руб. дороже.
ЖК «NOVA Park»
Выбрать квартиру в этом ЖК
Самым дорогим предложением «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге стал 26-этажный проект DISCOVERY RESIDENCE в историческом районе Втузгородок. Комплекс из трех высоток будет сдан только в третьем квартале следующего года, однако уже сейчас минимальная цена однокомнатной квартиры площадью 41,71 кв.м. составляет 6,75 млн руб., а трешка площадью 131 кв.м. предлагается за 15,5 млн руб. Также в ЖК планируются пентхаусы площадью 111 квадратных метров, пока их можно приобрести за 16 миллионов рублей.
ЖК «DISCOVERY RESIDENCE»
Выбрать квартиру в этом ЖК
Также среди застройщиков Екатеринбурга можно отметить компанию «Брусника», которая предлагает разноэтажные уютные ЖК, а в оформлении домов использует кирпич и мягкие цвета. Квартиры от этого девелопера нельзя назвать бюджетными: так, однушка площадью от 47 квадратных метров в комплексе «Северный квартал»уже сейчас обойдется в 7,1 млн руб., при этом дом будет сдан только в следующем году. Застройщик уделяет много внимания внутренней инфраструктуре своих ЖК, жильцам предлагают спортивные площадки, закрытые дворы и мини-парки.
ЖК «Северный квартал»
Выбрать квартиру в этом ЖК
Застройщики Екатеринбурга надеются, что в ближайшее время власти предоставят новые меры поддержки строительной отрасли. А некоторые компании, например, «Атомстройкомплекс», уже начали вводить собственные льготные программы, чтобы поддержать спрос на новостройки.
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*Данные актуальны на момент публикации статьи