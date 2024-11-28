Что делать, если сгорел дом
Пожар в частном доме — это, наверное, один из самых больших страхов каждого домовладельца. Из-за огня можно лишиться единственного жилья, денег, документов.
Куда обращаться, если сгорел дом, предусмотрена ли какая-то помощь погорельцам от государства и как ее получить — разбираем в статье.
В каких случаях государство помогает погорельцам
Сам факт пожара не является основанием для получения помощи от государства. Рассчитывать на компенсацию можно только при соблюдении ряда условий.
Дом сгорел в результате чрезвычайной ситуации
Если пожар возник из-за проблем с электропроводкой или из-за халатности жильцов, на выплаты от государства рассчитывать не стоит. Согласно ст. 38 Федерального закона №69-ФЗ собственники имущества сами несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
Если на соседнем участке загорелась дача, и огонь повредил ваше имущество, в этом случае компенсацию придется требовать с соседа.
Получить помощь при пожаре от государства можно в том случае, если он стал результатом ЧС, например:
- удара молнии
- выжигания травы на полях
- стихийного бедствия
- лесного пожара
- попадания снаряда при обстреле
- техногенной аварии
Пример. У Николая загорелся дом из-за взрыва бытового газа или неисправного бойлера. Это не чрезвычайные ситуации, поэтому компенсация от государства по закону не полагается. А у Галины дом сгорел в результате лесного пожара — это уже ЧС.
В некоторых регионах предусмотрено предоставление адресной матпомощи погорельцам даже в том случае, если пожар произошел не в результате ЧС. Например, в Кировской области собственник жилья может получить 30 000 рублей при полном уничтожении жилого помещения и 5 000 рублей — при частичном (дополнительно выплачивается по 5 000 рублей на каждого проживающего).
Если сгоревшее жилье — единственное
Не стоит рассчитывать на выплаты от государства, если кроме сгоревшего дома, в собственности у пострадавшего есть еще квартира или иное жилье. На усмотрение администрации погорельцам могут предоставить помощь по очистке территории от обломков — организовать волонтеров или пригнать спецтехнику.
Если пострадавшие жили в доме
Во-первых, обратиться за помощью может только собственник жилья. Если сгоревший объект принадлежит другому лицу, заявление на выплату не примут.
Во-вторых, важно, чтобы пострадавший реально проживал в доме. Проще всего это доказать, если у собственника есть постоянная регистрация по данному адресу. Если погорелец прописан в другом месте, то доказывать факт проживания нужно через суд. В противном случае в выплате матпомощи откажут, так как такой расход средств будет считаться нецелевым.
Если нет страховки или она не покрыла весь ущерб
При наличии полиса компенсацию выплачивает страховая — в этом случае помощь от администрации не полагается. Если страховка покрыла только часть ущерба, то пострадавший может обратиться за выплатой недостающей суммы в органы соцзащиты.
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Как получить помощь от государства
Порядок оформления компенсации погорельцам зависит от региона. Как правило, процедура выглядит следующим образом:
- Пострадавшие собирают пакет документов и подают заявление на выплату матпомощи. Это необходимо сделать в течение 6 месяцев после происшествия. Подать документы нужно в местные органы соцзащиты — лично, через МФЦ или на портале Госуслуги.
- Дождаться решения комиссии о выплате компенсации и ее размере. Сроки рассмотрения регламентируются местными нормативными актами. Например, в Санкт-Петербурге на это отводится 15 рабочих дней с момента принятия заявления, в Твери — 5 рабочих дней.
- Получить деньги на свой счет, указанный в заявлении. Средства должны перечислить в течение 3–5 рабочих дней.
Какие документы нужно собрать, если сгорел дом
Если утрата жилья произошла в результате ЧС, для получения матпомощи нужно подготовить следующие документы:
- акт о пожаре от МЧС
- паспорта с отметкой о регистрации по адресу сгоревшего жилья, свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие прописку
- выписка из ЕГРН и информация об отсутствии другого жилья
- справка о зарегистрированных жильцах
- справка о размере ущерба, выданная независимым оценщиком
- справки, подтверждающие доход членов семьи за 3 последних календарных месяца
- банковские реквизиты для перечисления средств
Первым делом необходимо восстановить паспорт — для этого нужно обратиться в подразделение МВД. С новым удостоверением личности следует прийти в МФЦ или в уполномоченный орган (ГИБДД, ЗАГС, СФР) для подачи заявок на переоформление других документов — водительских прав, свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о браке, СНИЛС.
В ряде регионов предусмотрен упрощенный порядок восстановления документов, утраченных в результате ЧС. Например, в Алтайском крае получить новый паспорт можно в течение 1–2 дней.
Какие выплаты положены сразу после пожара
- 10 000 рублей — единовременная матпомощь на каждого члена семьи
- 100 000 рублей — выплата на каждого члена семьи за полностью сгоревшее имущество первой необходимости или 50 000 рублей — если такое имущество повреждено частично (к предметам первой необходимости относится стол, стул, кровать, холодильник, плита, водонагреватель)
Если пожар произошел в результате бездействия администрации, пострадавший может рассчитывать на полную компенсацию ущерба за счет бюджета. Однако этот факт придется доказывать в суде.
Пример. Пожар начался с несанкционированной свалки горючих отходов, перешел на поля с нескошеной травой и на дома в деревне. Суд признал, что местная администрация не соблюдала меры пожарной безопасности — не проводила мероприятия по устройству защитных противопожарных полос, по опашке и удалению сухой травы, и обязал выплатить компенсацию истцам.
Как получить новое жилье взамен сгоревшего
Если погорельцам негде жить, местные власти могут помочь с решением жилищного вопроса. Обычно пострадавшим предлагается один или несколько вариантов — жилье из маневренного фонда, жилье по договору соцнайма или государственный жилищный сертификат.
Временное жилье
Если в распоряжении администрации есть так называемый маневренный жилой фонд, то пострадавшим могут предоставить жилое помещение во временное пользование (обычно до полугода).
Жилье по договору соцнайма
Еще один из возможных вариантов — муниципальное жилье, которое впоследствии можно приватизировать. Такие квартиры предоставляются гражданам по договору социального найма.
Тарифы соцнайма гораздо ниже рыночных ставок аренды. Так, в Москве однокомнатная квартира экономкласса от собственника обойдется в 37–45 тыс. рублей в месяц, если снять ее по объявлению. Для нанимателей по договору социального найма квадратный метр стоит 38,66 рублей.
Государственный жилищный сертификат
Жилищный сертификат — это именное свидетельство, удостоверяющее право гражданина на получение субсидии для приобретения жилого помещения. Эти деньги можно использовать для полной или частичной оплаты стоимости нового жилья — квартиры или дома.
Все члены семьи — супруги, дети, родители, внуки и усыновители — должны быть зарегистрированы в сгоревшем помещении и для каждого уничтоженное жилье должно быть единственным.
Сертификат выдается исходя из действующих норм по площади жилья:
- одинокий человек — 33 кв. м
- семья из двух человек — 42 кв. м
- семьи из трех и более человек — 18 кв. м на каждого члена семьи
При этом общая площадь по сертификату не должна превышать площадь сгоревшего объекта. Но пострадавшие имеют право приобрести новое жилье большей площади с доплатой.
Для получения сертификата необходимо обратиться в местную администрацию, подтвердить факт пожара в результате ЧС или стихийного бедствия и дождаться рассмотрения. После выдачи свидетельства сначала нужно получить в местной администрации отказ в предоставлении жилья в соответствии с условиями сертификата, и только потом можно искать квартиру или дом самостоятельно.
Заключение
Пожар — это трагедия, которая может изменить жизнь за считанные минуты. Однако важно помнить, что восстановление возможно, и многие люди проходят через этот процесс успешно. Следуя вышеперечисленным шагам и обращаясь за поддержкой, можно справиться с последствиями пожара и начать новую главу в своей жизни.
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