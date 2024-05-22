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Победитель акции «Домклик исполняет мечту»: «До этого я ни разу не выигрывала»

Дата публикации: 22 мая 2024
Победитель акции «Домклик исполняет мечту»: «До этого я ни разу не выигрывала»

В Сбере подвели итоги акции «Домклик исполняет мечту», главным призом в которой стало закрытие ипотеки. Его выиграла жительница Пермского края Светлана.

Спросили ее об участии в конкурсе и о том, на что она планирует потратить деньги, которые теперь не нужно отдавать за ипотеку.

— Это ваша первая победа в розыгрыше? Или вы уже что-то выигрывали раньше?

— Да, это моя первая победа. До этого я участвовала в конкурсах — даже в самых маленьких, — но ни разу не выигрывала.

— А как вы узнали об акции?

— Я взяла ипотеку Сбербанка через приложение Домклик. На следующий день после оформления сделки мне пришло уведомление о том, что есть такой розыгрыш «Домклик исполняет мечту».

— Какими сервисами Домклик вы пользовались при оформлении сделки?

— «Безопасные расчеты» и «Оценка недвижимости».

— Расскажите про ваш опыт оформления ипотеки через Домклик и Сбербанк. Все ли было удобно, в том числе в приложении?

— У меня всем занимался риелтор: он звонил и говорил, что мне нужно делать. А сама я никакие вопросы не решала. Единственное — у нас долго проверяли документы. Сделка была запланирована на 5 марта, но нам пришло уведомление о дополнительной проверке некоторых документов. При этом все решилось быстро — в течение суток. И сделку мы провели 6 марта.

Что касается приложения Домклик, в нем все понятно и просто — мне было удобно.

— Молодые люди в последние годы предпочитают жилье арендовать, а не покупать. Вы решились на покупку. С чем связан такой выбор?

— До покупки своего жилья я два года снимала квартиру здесь, в Перми. Но мы с мужем поняли, что хотим жить в частном доме, так как сами из пригорода и привыкли к такому жилью. Вот так и решились на покупку своего дома.

— Вы уже переехали в новое жилье? Соблюдали ли вы какие-нибудь приметы при переезде?

— Мы пока не переехали. Приметы мы использовать не будем, но наша кошка уже была в новом жилье.

— Как вы планируете распоряжаться суммами, которые уже мысленно каждый месяц направляли на погашение ипотеки?

— На самом деле, чтобы купить частный дом, нам пришлось продать машину и купить другую, попроще. Поэтому сейчас мы доделаем ремонт в новом доме — осталось чуть-чуть, — и планируем взять более комфортное авто.

— Чем приложение Домклик может быть полезно вам в будущем?

— Мы подумали, что можем взять в ипотеку квартиру, поэтому приложение Домклик нам еще пригодится. К тому же с его помощью можно воспользоваться бытовыми сервисами, например, из раздела «Моя недвижимость».

— Посоветуете ли вы своим друзьям и близким брать ипотеку? А пользоваться сервисами Домклик?

— Конечно. После того, как мне прислали уведомление о победе, я долго не могла поверить и старалась никому об этом не говорить. Но когда все подтвердилось, я рассказала про это друзьям, и все тоже захотели взять ипотеку в Сбербанке. Они ждут новый розыгрыш, чтобы попробовать в нем поучаствовать.

К тому же ипотека в Сбере — это удобно. У кого бы я ни спросила, всем приходится самостоятельно переводить ежемесячный платеж по ипотеке. А у меня все списывалось с карты автоматически, без дополнительных действий. Это удобнее и проще.

— Что посоветуете и пожелаете тем, кто мечтает о своем доме или квартире?

— Я пожелаю всем удачи. Чтобы всем одобрили ипотеку. Плюс посоветую обращаться к проверенным специалистам, например, в Сбербанк. Нам в Сбере очень понравилось: и обслуживание, и отношение. Все было хорошо.

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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