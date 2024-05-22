Победитель акции «Домклик исполняет мечту»: «До этого я ни разу не выигрывала»
В Сбере подвели итоги акции «Домклик исполняет мечту», главным призом в которой стало закрытие ипотеки. Его выиграла жительница Пермского края Светлана.
Спросили ее об участии в конкурсе и о том, на что она планирует потратить деньги, которые теперь не нужно отдавать за ипотеку.
— Это ваша первая победа в розыгрыше? Или вы уже что-то выигрывали раньше?
— Да, это моя первая победа. До этого я участвовала в конкурсах — даже в самых маленьких, — но ни разу не выигрывала.
— А как вы узнали об акции?
— Я взяла ипотеку Сбербанка через приложение Домклик. На следующий день после оформления сделки мне пришло уведомление о том, что есть такой розыгрыш «Домклик исполняет мечту».
— Какими сервисами Домклик вы пользовались при оформлении сделки?
— «Безопасные расчеты» и «Оценка недвижимости».
— Расскажите про ваш опыт оформления ипотеки через Домклик и Сбербанк. Все ли было удобно, в том числе в приложении?
— У меня всем занимался риелтор: он звонил и говорил, что мне нужно делать. А сама я никакие вопросы не решала. Единственное — у нас долго проверяли документы. Сделка была запланирована на 5 марта, но нам пришло уведомление о дополнительной проверке некоторых документов. При этом все решилось быстро — в течение суток. И сделку мы провели 6 марта.
Что касается приложения Домклик, в нем все понятно и просто — мне было удобно.
— Молодые люди в последние годы предпочитают жилье арендовать, а не покупать. Вы решились на покупку. С чем связан такой выбор?
— До покупки своего жилья я два года снимала квартиру здесь, в Перми. Но мы с мужем поняли, что хотим жить в частном доме, так как сами из пригорода и привыкли к такому жилью. Вот так и решились на покупку своего дома.
— Вы уже переехали в новое жилье? Соблюдали ли вы какие-нибудь приметы при переезде?
— Мы пока не переехали. Приметы мы использовать не будем, но наша кошка уже была в новом жилье.
— Как вы планируете распоряжаться суммами, которые уже мысленно каждый месяц направляли на погашение ипотеки?
— На самом деле, чтобы купить частный дом, нам пришлось продать машину и купить другую, попроще. Поэтому сейчас мы доделаем ремонт в новом доме — осталось чуть-чуть, — и планируем взять более комфортное авто.
— Чем приложение Домклик может быть полезно вам в будущем?
— Мы подумали, что можем взять в ипотеку квартиру, поэтому приложение Домклик нам еще пригодится. К тому же с его помощью можно воспользоваться бытовыми сервисами, например, из раздела «Моя недвижимость».
— Посоветуете ли вы своим друзьям и близким брать ипотеку? А пользоваться сервисами Домклик?
— Конечно. После того, как мне прислали уведомление о победе, я долго не могла поверить и старалась никому об этом не говорить. Но когда все подтвердилось, я рассказала про это друзьям, и все тоже захотели взять ипотеку в Сбербанке. Они ждут новый розыгрыш, чтобы попробовать в нем поучаствовать.
К тому же ипотека в Сбере — это удобно. У кого бы я ни спросила, всем приходится самостоятельно переводить ежемесячный платеж по ипотеке. А у меня все списывалось с карты автоматически, без дополнительных действий. Это удобнее и проще.
— Что посоветуете и пожелаете тем, кто мечтает о своем доме или квартире?
— Я пожелаю всем удачи. Чтобы всем одобрили ипотеку. Плюс посоветую обращаться к проверенным специалистам, например, в Сбербанк. Нам в Сбере очень понравилось: и обслуживание, и отношение. Все было хорошо.
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