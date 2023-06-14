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Какие документы нужны для аккредитации застройщика

Дата публикации: 14 июн 2023
Какие документы нужны для аккредитации застройщика
Содержание

При создании заявки на аккредитацию в личном кабинете, пройдите идентификацию, укажите ИНН компании и пройдите опрос для составления списка документов.

Объекты недвижимости реализуются без использования счетов эскроу

1️⃣ Вы можете скачать анкету компании с данными по юридическому лицу/руководителю/учредителю(ям)».

Заявление-анкета

2️⃣ Финансовые документы: Отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Расшифровки статей бухгалтерского баланса по запросу банка. Шаблон расшифровок

3️⃣ Документы, подтверждающие количество построенных объектов недвижимости (жилого/коммерческого назначения) в течение последних 10 лет: Разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных застройщиком или компанией, входящей в группу компаний

или

Договор строительного подряда при предоставлении разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, реализованных застройщиком в качестве подрядчика.

4️⃣ Документы по объекту недвижимости: Договор аренды/субаренды земельного участка (в случае строительства объекта недвижимости на земельном участке, находящемся в аренде/субаренде)

Разрешение на строительство/реконструкцию (или ссылка на сайт/информация о размещении на сайте ЕИСЖС)

Проектная декларация, в том числе изменения к проектной декларации (или ссылка на сайт/информация о размещении на сайте ЕИСЖС)

Проект договора-основания инвестирования строительства между застройщиком и физическим лицом Проект договора долевого участия, согласованный банком

5️⃣ Документы для расчета строительной готовности объекта недвижимости: Фотографии домов, позволяющие полноценно оценить их строительную готовность и соответствующие требованиям: а) фотографии строительного объекта: если начато строительство надземной части многоквартирного дома/здания, строительный объект должен быть сфотографирован со всех сторон б) фотографии, позволяющие определить месторасположение объекта: информационный стенд, устанавливаемый застройщиком на объекте/строительной площадке или в непосредственной близости от них в) фотографии строительной площадки и техники, которые позволяют определить активность строительства.

С «Договором о сотрудничестве (для Застройщика/ Инвестора/ Продавца/ Подрядчика») и условиями «Соглашения об использовании системы Агента (для Застройщика/ Инвестора/ Продавца/ Подрядчика)» вы можете ознакомиться по ссылке

Объекты недвижимости реализуются с использованием счетов эскроу

  1. Документы по земельному участку: договор аренды/субаренды земельного участка (в случае строительства объекта недвижимости на земельном участке, находящемся в аренде/субаренде)
  2. С «Договором о сотрудничестве (для Застройщика/ Инвестора/ Продавца/ Подрядчика») и условиями «Соглашения об использовании системы Агента (для Застройщика/ Инвестора/ Продавца/ Подрядчика)» вы можете ознакомиться по ссылке

❗️ Документы по объекту, финансовая отчетность, сведения, информация должны быть размещены на сайте Единой информационной системы жилищного строительства, согласно требованию Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Объекты недвижимости, строящиеся/построившиеся с участием кредитных средств банка

  1. Проект договора долевого участия, согласованный банком — скачать файл в формате Word
  2. С «Договором о сотрудничестве (для Застройщика/ Инвестора/ Продавца/ Подрядчика») и условиями «Соглашения об использовании системы Агента (для Застройщика/ Инвестора/ Продавца/ Подрядчика)» вы можете ознакомиться по ссылке

❗️Банк оставляет за собой право на запрос дополнительных документов в ходе рассмотрения заявки.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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