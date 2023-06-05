Домклик зафиксировал рекордный спрос на «Семейную ипотеку» за всё время действия программы
В мае 2023 года Сбер выдал по льготной программе Семейная ипотека 18,4 тыс. кредитов на 78,7 млрд. рублей — по данным Домклик, это рекордные показатели за всё время действия программы.
Аналитики Домклик отмечают, что в мае объемы выдачи по этой программе превысили апрельские показатели на 8% — тогда было оформлено 17,3 тыс. таких кредитов на 72,8 млрд рублей.
Всего по Семейной ипотеке за первые пять месяцев 2023 года банк выдал 71,8 тыс. жилищных кредитов на 302,2 млрд рублей — по данным Домклик, это почти в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Наибольший спрос на программу в мае аналитики Домклик зафиксировали в Московской области — 7,3 млрд рублей, Краснодарском крае — 6,7 млрд, Москве — 6,1 млрд, Тюменской области — 5,4 млрд и Санкт-Петербурге — 5 млрд.
Напомним, ставка по Семейной ипотеке в Сбере составляет от 5,3% годовых (на строительство дома) и от 5,7% годовых (на покупку дома или квартиры в новостройке).