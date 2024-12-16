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Дом и уют
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Что делать, если вы увидели лежащего на улице человека

Дата публикации: 16 дек 2024
Что делать, если вы увидели лежащего на улице человека
Содержание

Ситуации, когда человек лежит на улице в бессознательном состоянии, могут быть крайне тревожными и неожиданными. Важно помнить, что в такие моменты ваша быстрая и правильная реакция может спасти жизнь. В статье рассмотрим основные шаги, которые следует предпринять, если вы столкнулись с подобной ситуацией.

Проверьте реакцию человека

Подойдите к человеку и аккуратно постучите по плечу или громко спросите: «Вы в порядке?». Если он не реагирует, это может указывать на потерю сознания.

Даже если человек уснул на улице сильно пьяным, в холодное время года это чревато серьезными последствиями — от переохлаждения организма до потери конечностей в результате сильного обморожения и даже смерти.

Сначала надо попытаться поговорить с человеком, наладить контакт и оценить состояние и базовые признаки инсульта: пусть покажет язык (он не должен отклоняться в сторону), лицо должно быть симметричным, а речь — адекватной.

Зимой любой человек, который не может самостоятельно передвигаться, находится под очень серьёзной угрозой обморожения — будь то инсульт, травма или опьянение. Поэтому лучше проявить излишнюю настороженность, чем подвергнуть чужую жизнь опасности. Если есть сомнения — лучше вызвать «Скорую».

Фото эксперта
Даниил Штыров
Врач-хирург первой квалификационной категории со стажем работы более 10 лет в экстренной хирургии

Звоните в «Скорую помощь»

Если человек не реагирует, немедленно звоните по номеру 103 или 112. Сообщите оператору о ситуации: опишите местоположение, состояние человека и любые видимые травмы. Не откладывайте вызов скорой помощи — время играет критическую роль.

Проверьте дыхание

После того как вы вызвали помощь, проверьте, дышит ли человек. Для этого:

  • Положите одну руку на лоб человека, а другую под подбородок.
  • Осторожно наклоните голову назад, чтобы открыть дыхательные пути.
  • Прислушайтесь к дыханию и посмотрите на грудную клетку — она должна подниматься и опускаться.

Если человек дышит, переведите его в стабильное боковое положение (позу восстановления), чтобы предотвратить удушение в случае рвоты.

Если дыхания нет

Если человек не дышит, начните сердечно-легочную реанимацию (СЛР):

  • Положите человека на твердую поверхность.
  • Начните с 30 нажатий на грудную клетку (положение рук — центр грудной клетки, частота нажатий — 100-120 в минуту).
  • После 30 нажатий сделайте 2 искусственных вдоха (если вы обучены этому). Если нет, продолжайте сжатия.

Продолжайте СЛР до прибытия скорой помощи или пока не появится другой человек, который может помочь.

Дождитесь помощи

Оставайтесь с человеком до прибытия медицинских работников. Если он приходит в сознание, постарайтесь успокоить его и поддерживать разговор.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
А как бы вы действовали в такой ситуации?
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