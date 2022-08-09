Закажите отчёт об оценке за 1 день
Теперь на Домклик можно заказать отчёт об оценке стоимости квартиры без фотографий и осмотра недвижимости.
Преимущества экспресс-оценки от Домклик
- Подготовка отчёта за 1 день
- Без предоставления документов1
- Без выезда на объект и фотографий квартиры
- Перепланировка квартиры не отражается в отчёте
- Готовый отчёт автоматически поступит в сделку клиента
- Отчёт соответствует требованиям банка и стандартам оценочной деятельности
Условия
- Экспресс-оценка доступна для квартир, апартаментов и долей в праве собственности на квартиру*
- Отчёт готовит ООО «Домклик».
- Максимальная одобренная сумма кредита не более: • 45 000 000 рублей – для объектов, расположенных на территории Москвы и Санкт-Петербурга; • 20 000 000 рублей – для объектов, расположенных на территории Московской и Ленинградской областей; • 10 000 000 рублей – для объектов, расположенных на остальных территориях
- Доступность опции проверяется автоматически и зависит от населённого пункта и одобренной суммы кредита. *состояние объекта определяется по фото из объявления. В случае отсутствия объявления о продаже, состояние объекта будет оценено как «Без отделки»
Как заказать экспресс-оценку в кабинете участника сделки
Шаг 1. В кабинете сделки в блоке «Услуги Домклик» выберите «Отчёт об оценке недвижимости» или зайдите через меню справа в раздел «Расходы и услуги» и нажмите «Отчёт об оценке недвижимости».
Шаг 2. На странице «Отчёт об оценке недвижимости» нажмите кнопку «Заказать отчёт».
До оформления заказа у вас есть возможность выбрать вариант оценки:
- Экспресс-отчёт за 1 день от Домклик (без выезда оценщика и без предоставления оценщику документов)
- Обычный отчёт у оценочной компании (с выездом оценщика и предоставлением оценщику документов) – срок готовности 3 рабочих дня
После оплаты услуги оценщик приступает к работе. Готовый отчёт автоматически поступает в сделку и в кабинет сделки.
1 — Отчёт готовится по расширенной выписке из ЕГРН с поэтажным планом, которую заказывает ООО «Домклик». В случае получения неполной или нечитаемой выписки оценщик может запросить поэтажный план с экспликацией либо технический паспорт на квартиру.
Как заказать экспресс-оценку в Домклик PRO
Шаг 1. В списке сделок выбрать опцию «Заказать отчёт об оценке».
Шаг 2. В появившемся блоке с заказом и подробной информацией об услуге нажмите на кнопку «Оплатить услугу»
После того, как отчёт будет отправлен, его можно сразу скачать (архив с УКЭП оценщика), посмотреть (в pdf) или создать новый заказ.
Как выбрать своего оценщика?
Необходимо установить опцию «С выездом», затем нажать на «Выбрать компанию».
Обращаем внимание, что заказ услуги в этом случае будет возможен только с выездом оценщика на объект и предоставлением полного пакета документов (правоустанавливающие и технические).
Более подробную инструкцию вы найдёте в статье «Теперь на Домклик PRO можно заказать экспресс-оценку от Домклик»