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Закажите отчёт об оценке за 1 день

Дата публикации: 09 авг 2022
Закажите отчёт об оценке за 1 день
Содержание

Теперь на Домклик можно заказать отчёт об оценке стоимости квартиры без фотографий и осмотра недвижимости.

Преимущества экспресс-оценки от Домклик

  • Подготовка отчёта за 1 день
  • Без предоставления документов1
  • Без выезда на объект и фотографий квартиры
  • Перепланировка квартиры не отражается в отчёте
  • Готовый отчёт автоматически поступит в сделку клиента
  • Отчёт соответствует требованиям банка и стандартам оценочной деятельности

Условия

  1. Экспресс-оценка доступна для квартир, апартаментов и долей в праве собственности на квартиру*
  2. Отчёт готовит ООО «Домклик».
  3. Максимальная одобренная сумма кредита не более: •  45 000 000 рублей – для объектов, расположенных на   территории Москвы и Санкт-Петербурга; •  20 000 000 рублей – для объектов, расположенных на территории Московской и Ленинградской областей; • 10 000 000 рублей – для объектов, расположенных на остальных территориях
  4. Доступность опции проверяется автоматически и зависит от населённого пункта и одобренной суммы кредита. *состояние объекта определяется по фото из объявления. В случае отсутствия объявления о продаже, состояние объекта будет оценено как «Без отделки»

Как заказать экспресс-оценку в кабинете участника сделки

Шаг 1. В кабинете сделки в блоке «Услуги Домклик» выберите «Отчёт об оценке недвижимости» или зайдите через меню справа в раздел «Расходы и услуги» и нажмите «Отчёт об оценке недвижимости».

Шаг 2. На странице «Отчёт об оценке недвижимости» нажмите кнопку «Заказать отчёт».

До оформления заказа у вас есть возможность выбрать вариант оценки:

  • Экспресс-отчёт за 1 день от Домклик (без выезда оценщика и без предоставления оценщику документов)
  • Обычный отчёт у оценочной компании (с выездом оценщика и предоставлением оценщику документов) – срок готовности 3 рабочих дня

После оплаты услуги оценщик приступает к работе. Готовый отчёт автоматически поступает в сделку и в кабинет сделки.

1  — Отчёт готовится по расширенной выписке из ЕГРН с поэтажным планом, которую заказывает ООО «Домклик». В случае получения неполной или нечитаемой выписки оценщик может запросить поэтажный план с экспликацией либо технический паспорт на квартиру.

Как заказать экспресс-оценку в Домклик PRO

Шаг 1. В списке сделок выбрать опцию «Заказать отчёт об оценке».

Шаг 2. В появившемся блоке с заказом и подробной информацией об услуге нажмите на кнопку «Оплатить услугу»

После того, как отчёт будет отправлен, его можно сразу скачать (архив с УКЭП оценщика), посмотреть (в pdf) или создать новый заказ.

Как выбрать своего оценщика?

Необходимо установить опцию «С выездом», затем нажать на «Выбрать компанию».

Обращаем внимание, что заказ услуги в этом случае будет возможен только с выездом оценщика на объект и предоставлением полного пакета документов (правоустанавливающие и технические).

Более подробную инструкцию вы найдёте в статье «Теперь на Домклик PRO можно заказать экспресс-оценку от Домклик»

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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