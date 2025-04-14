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Выпуск УКЭП и загрузка МЧД для работы с электронной регистрацией

Дата публикации: 14 апр 2025

Теперь выпускать УКЭП и загружать доверенности МЧД нужно в кабинете партнера Домклик PRO в разделе «Мой профиль».

Выпуск УКЭП и загрузка доверенностей в интерфейсе старого СЭР будут закрыты. В Домклик PRO мы перенесем загруженные ранее доверенности и выпущенные УКЭП, если персональные данные в профиле Домклик PRO и те, на которые был выпущен УКЭП/загружена МЧД, совпадут.

Новый порядок работы

Шаг 1. Руководитель компании предоставляет права «Менеджер СЭР» сотрудникам, ответственным за электронную регистрацию сделок: Домклик PRO — раздел «Сотрудники» — Настроить права — телефон сотрудника — права «Менеджер СЭР» — выбрать, на какие компании.

Шаг 2. Менеджеру СЭР необходимо зайти в свой личный кабинет на Домклик PRO. Если у сотрудника профиль не подтвержден — необходимо подтвердить, чтобы доверенности и УКЭП отобразились корректно. Если профиль подтвержден — справа в углу будет зеленая надпись «Профиль подтвержден».

Подтвердите профиль одним из двух способов: с помощью Госуcлуг или Сбер ID.

После подтверждения в профиле отобразится кнопка с паспортными данными — проверьте их.

Если есть ошибка, нажмите кнопку «Обновить данные» и выберите способ — с помощью Госуслуг или Сбер ID. Самостоятельно указать данные нельзя, они должны быть подтверждены одним из способов выше.

До первой проверки доверенностей необходимо дать согласие на обработку персональных данных в целях СЭР. Это нужно всего один раз, повторного согласия не потребуется. 

После предоставления согласия вы увидите доверенности со статусами и электронную подпись (если они были загружены/выпущены ранее в старом СЭР).

Возможные статусы:

  • «Отсутствует» — у сотрудника нет активных доверенностей;
  • «Устарела» — доверенность есть, но у нее закончился срок;
  • «Не активна» — у доверенности закончился срок тождественности;
  • «Скоро устареет» — необходимо обратить внимание, скоро закончится срок доверенности;
  • «Активна» — подпись активна.
Важно!

Если в списке отсутствует нужная компания, обратитесь к своему руководителю: он выдаст права «Менеджер СЭР» на нужную компанию в Домклик PRO.

Блок «Доверенность»: Для корректировки доверенности нажмите на карандаш в строке с компанией, и откроется страница с загрузкой доверенности. 

Блок «Электронная подпись»: при нажатии откроется страница с УКЭП. Если есть действующая, она появится. Если нет — кнопка «Выпустить УКЭП» будет активна.

Как происходит выбор подписанта для регистрации конкретной сделки

Менеджеру СЭР нужно найти в поиске сделку и «провалиться» внутрь, где будет виджет нового СЭР.

Выбор подписанта в блоке «Продавец» доступен из выпадающего списка.

В случае, если выбранный подписант есть только в базе старого СЭР, рядом отобразится плашка «СЭР».

Ниже вы увидите подсказку о том, что в будущем нужно добавить подписанта в Домклик PRO.

Если выбранный подписант уже найден в Домклик Pro, рядом с ним отобразится плашка «Домклик Pro», и подсказки о необходимости переоформления отображено не будет.

Как настроить права

Чтобы сотрудник мог загрузить доверенности/выпустить УКЭП у себя в профиле, руководителю необходимо выдать права «менеджер СЭР» в разделе «Мои сотрудники» — Настроить права.

На странице «Настройка прав доступа» выберите сотрудника через кнопку «Добавить сотрудника».

В открывшемся окне выберите права «Менеджер СЭР».

Далее отметьте компании, от которых у сотрудника будет право подписи в СЭР.

Выбранные компании отобразятся в профиле у сотрудника в блоке «Права доступа».

Руководитель компании типа Застройщик/Инвестор (свои права) 

У руководителя в профиле будут два таба — «Менеджер СЭР» и «СЭР для руководителя». В табе «Менеджер СЭР» находятся компании, где он не является руководителем, а права на СЭР выдали ему руководители этих компаний. 

В табе «СЭР для руководителя» отображаются компании, где он является руководителем по доверенности на управление компанией.

Важно!

Если руководитель является учредителем (действует НЕ по доверенности), то он может подписывать документы в СЭР с помощью токена ФНС.  

Анна Кузнецова
Анна КузнецоваВсе авторы
Автор статьи
Инструкции, рынок недвижимости и лайфстайл
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