Встречи с партнёрами в Нижнем Новгороде
Команда Домкликснова выходит в поля, на гемба.Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, Александр Попов директор по работе с партнёрами Домклик, Николай Костючко, управляющий директор дивизиона ДомкликиМария Ромчанова, исполнительный директор дивизиона Домклик —посетили Нижний Новгород и встретились с ключевыми партнёрами.
Гемба — это японский термин из управленческой практики кайдзен, в переводе означает «место, где происходят события». Согласно этой практике, для полноценного понимания бизнес-процессов топ-менеджерам необходимо прибыть непосредственно на место осуществления деятельности компании и работы с клиентами, чтобы собрать факты и на месте принять важнейшие решения.
На этой неделе делегация Домклик прибыла в Нижний Новгород и вместе с сотрудниками Волго-Вятского регионального подразделения СберБанка проводит встречи с ключевыми партнёрами региона.
Первая встреча состоялась с агентством недвижимости «Монолит». Это крупнейшее агентство в Нижнем Новгороде, работает также в Москве, Чебоксарах, Волгограде и входит в ТОП-20 агентств недвижимости России по версии Домклик. С Алексеем Козловым, управляющим директором сети, обсудили ситуацию на рынке в части стоимости жилья, предложения банка при покупке вторичного жилья, а также акцентировали внимание на чатах — новом сервисе Домклик для агентств. По нашим данным, до 80% клиентов хотят больше переписываться, чем звонить, поэтому чаты помогают риелторам более успешно общаться с клиентами, это будущее рынка.
Затем прошли встречи с крупнейшими застройщиками Нижегородской области. К нам приехали:
🔘 ГК «ННДК» (Нижегородская девелоперская компания):Сергей Иванов — председатель совета директоров, Ольга Назарова — финансовый директор, Мария Голубева — коммерческий директор.
🔘 ГК «Агроспецтех»: Михаил Шерстнев — директор по продажам и стратегическому развитию.
🔘ГК «Столица Нижний»: Борис Замский — заместитель генерального директора, Светлана Тимошина — заместитель директора по продажам.
🔘 ГК «Каркас-Монолит»: Сергей Маслов — финансовый директор, Кира Прописнова — начальник отдела продаж.
С застройщиками обсудили клиентопоток с разных используемых площадок, смотрели нашу долю по звонкам — она держится на уровне 20-30% рынка. Подробно остановились на вопросах программ субсидирования. Разобрали процесс изменения тарифов по субсидированию глазами партнёра и обсудили, как лучше нашему общему клиенту показывать все возможности по ипотеке. В СберБанке самые лучшие условия по новым программам субсидирования, которые помогают нашим партнерам увеличивать продажи. А Домклик предлагает все сервисы для привлечения клиентов, удобного проведения сделок и цифровизации ипотечного направления партнёра.
Кроме того, затронули вопросы программы лояльности для партнёров: обозначили представителям застройщиков преимущества платинового статуса, критерии его присвоения и встретили интерес к программе. Договорились отслеживать ключевые показатели для достижения максимальных результатов.
Хотим отметить наши дружеские отношения с партнёрами, взаимное желание сотрудничать и поддержку в любых — даже самых сложных — условиях. Благодарим всех за встречи и надеемся на дальнейшие продуктивные проекты!