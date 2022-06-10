Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Партнёрам
4 мин
759

Встречи Домклик с ключевыми партнёрами в Екатеринбурге

Дата публикации: 10 июн 2022
Встречи Домклик с ключевыми партнёрами в Екатеринбурге

На этой неделе делегация команды по работе с партнёрами Домклик прибыла на Урал, в Екатеринбург.

Вместе с коллегами по партнёрской вертикали в головном офисе Уральского территориального подразделения СберБанка провели встречи с представителями ключевых компаний в регионе.

Из агентств недвижимости к нам приехали:

✔️ГК «Новосёл» (агентство №1 в Екатеринбурге), Кирилл Гнётов — исполнительный директор

✔️ОН «Перспектива 24», Алёна Лобудова — директор по продажам офиса в Екатеринбурге 

Встреча с ГК «Новосёл»
Встреча с ГК «Новосёл»
Встреча с ОН «Перспектива 24»
Встреча с ОН «Перспектива 24»

Из застройщиков:

✔️ГК Синара, Скибицкая Екатерина — финансовый директор, и Щепкин Александр — директор по маркетингу

✔️ГК ЛСР, Минаев Артём — коммерческий директор, и Дерменжи Алёна — начальник отдела кредитования 

✔️ГК УГМК, Евгения Хохлова — заместитель генерального директора, и Влада Хаданович — руководитель по маркетингу.

Встреча с ГК Синара
Встреча с ГК Синара
Встреча с ГК ЛСР
Встреча с ГК ЛСР
Встреча с ГК УГМК
Встреча с ГК УГМК

В процессе встреч представители СберБанка обсудили с партнёрами сложности работы с клиентами в условиях неопределённости и повышения цен. Многие клиенты сейчас берут паузу. Чтобы их замотивировать, важно понимать, что для покупателя сейчас важна не столько цена, сколько размер ежемесячного платежа. Вместе с коллегами представили партнёрам способы снижения финансовой нагрузки на клиента, обозначили направления для усиления сотрудничества, обменялись инсайтами.

С агентствами дополнительно разобрали вопросы эффективной организации работы риелторов, обучения сотрудников и использования инструментов для проведения сделок. Договорились улучшать качество работы с клиентами, а также увеличивать взаимодействие в чатах.

С застройщиками обозначили популярные и перспективные ипотечные программы, актуальные возможности новой программы лояльности, поделились грядущими нововведениями.

Визит в Академический
Визит в Академический

Затем Домклик отправился с полевым визитом на объект нашего платинового партнёра, застройщика РСГ-Академическое — район Академический — крупнейший в Европе проект комплексного освоения территорий. Делегацию встретили Сергей Ланцов, генеральный директор, и Филипп Третьяков, вице-президент по маркетингу и продажам. Партнёры представили макеты застройки и подробно рассказали о своём масштабном и современном проекте.

Далее Филипп провёл нам большую экскурсию по району, в том числе показал пункт видеонаблюдения за безопасностью и офис управляющей компании. Застройщик уделил большое внимание безопасности и комфорту проживания в районе.

Очень ценим такие выезды и встречи с коллегами и партнёрами в регионах. Рады открыто обменяться обратной связью по сотрудничеству и сфотографироваться на память!

Команда партнёрской вертикали
Команда партнёрской вертикали

На этом программа делегации Домклик в Екатеринбурге не заканчивается. 10 и 11 июня представители Сбера выступают на мероприятиях на XXVI Национальном конгрессе, организуемом Российской гильдией риелторов, одном из самых масштабных событий на Урале.

Директор по работе с партнёрами Домклик Александр Попов 10 июня в 12.10 выступил на секции «Цифровизация рынка недвижимости: тренды и вызовы отрасли» и рассказал об изменениях рынка и его ключевых трендах.

11 июня, в 10.00 исполнительный директор Домклик по работе с вторичным рынком Дмитрий Горбенко примет учаcтие в секции «IT в недвижимости» и расскажет о современных онлайн технологиях для рынка недвижимости.

Затем в 12.30 Дмитрий примет участие в панельной дискуссии «Откровенный разговор с банками», где эксперты рынка представят своё мнение о развитии рынка ипотеки в 2022 году.

Кроме того, в конгрессе примет участие эксперт Домклик по недвижимости Феликс Альберт — 11 июня в 15.00 в секции «Цифровой маркетинг» он расскажет об образовательных проектах для партнёров.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
Домклик запустил новую подписку для партнёров — Максимум-Free
12 дек 2024
434
Domclick Digital Forum: отвечаем на вопросы участников
12 дек 2024
1K
Domclick Digital Forum 2024: главные анонсы и краткие итоги на рынке недвижимости
06 дек 2024
670
Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года
02 дек 2024
10K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал