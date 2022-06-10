Встречи Домклик с ключевыми партнёрами в Екатеринбурге
На этой неделе делегация команды по работе с партнёрами Домклик прибыла на Урал, в Екатеринбург.
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Вместе с коллегами по партнёрской вертикали в головном офисе Уральского территориального подразделения СберБанка провели встречи с представителями ключевых компаний в регионе.
Из агентств недвижимости к нам приехали:
✔️ГК «Новосёл» (агентство №1 в Екатеринбурге), Кирилл Гнётов — исполнительный директор
✔️ОН «Перспектива 24», Алёна Лобудова — директор по продажам офиса в Екатеринбурге
Из застройщиков:
✔️ГК Синара, Скибицкая Екатерина — финансовый директор, и Щепкин Александр — директор по маркетингу
✔️ГК ЛСР, Минаев Артём — коммерческий директор, и Дерменжи Алёна — начальник отдела кредитования
✔️ГК УГМК, Евгения Хохлова — заместитель генерального директора, и Влада Хаданович — руководитель по маркетингу.
В процессе встреч представители СберБанка обсудили с партнёрами сложности работы с клиентами в условиях неопределённости и повышения цен. Многие клиенты сейчас берут паузу. Чтобы их замотивировать, важно понимать, что для покупателя сейчас важна не столько цена, сколько размер ежемесячного платежа. Вместе с коллегами представили партнёрам способы снижения финансовой нагрузки на клиента, обозначили направления для усиления сотрудничества, обменялись инсайтами.
С агентствами дополнительно разобрали вопросы эффективной организации работы риелторов, обучения сотрудников и использования инструментов для проведения сделок. Договорились улучшать качество работы с клиентами, а также увеличивать взаимодействие в чатах.
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С застройщиками обозначили популярные и перспективные ипотечные программы, актуальные возможности новой программы лояльности, поделились грядущими нововведениями.
Затем Домклик отправился с полевым визитом на объект нашего платинового партнёра, застройщика РСГ-Академическое — район Академический — крупнейший в Европе проект комплексного освоения территорий. Делегацию встретили Сергей Ланцов, генеральный директор, и Филипп Третьяков, вице-президент по маркетингу и продажам. Партнёры представили макеты застройки и подробно рассказали о своём масштабном и современном проекте.
Далее Филипп провёл нам большую экскурсию по району, в том числе показал пункт видеонаблюдения за безопасностью и офис управляющей компании. Застройщик уделил большое внимание безопасности и комфорту проживания в районе.
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Очень ценим такие выезды и встречи с коллегами и партнёрами в регионах. Рады открыто обменяться обратной связью по сотрудничеству и сфотографироваться на память!
На этом программа делегации Домклик в Екатеринбурге не заканчивается. 10 и 11 июня представители Сбера выступают на мероприятиях на XXVI Национальном конгрессе, организуемом Российской гильдией риелторов, одном из самых масштабных событий на Урале.
Директор по работе с партнёрами Домклик Александр Попов 10 июня в 12.10 выступил на секции «Цифровизация рынка недвижимости: тренды и вызовы отрасли» и рассказал об изменениях рынка и его ключевых трендах.
11 июня, в 10.00 исполнительный директор Домклик по работе с вторичным рынком Дмитрий Горбенко примет учаcтие в секции «IT в недвижимости» и расскажет о современных онлайн технологиях для рынка недвижимости.
Затем в 12.30 Дмитрий примет участие в панельной дискуссии «Откровенный разговор с банками», где эксперты рынка представят своё мнение о развитии рынка ипотеки в 2022 году.
Кроме того, в конгрессе примет участие эксперт Домклик по недвижимости Феликс Альберт — 11 июня в 15.00 в секции «Цифровой маркетинг» он расскажет об образовательных проектах для партнёров.