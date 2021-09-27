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Встреча Домклик с ключевыми партнерами в Ростове-на-Дону

Дата публикации: 27 сен 2021
Встреча Домклик с ключевыми партнерами в Ростове-на-Дону

На прошлой неделе представители Домклик побывали в Ростове-на-Дону и провели встречи с партнерами Домклик — застройщиком «Альфастройинвест» и агентством недвижимости «Наследие».

С представителями компаний встретился руководитель направления дивизиона Домклик Евгений Романенко с командой Юго-Западного регионального подразделения СберБанка. Евгений подвел с партнерами результаты совместной работы и наградил партнеров грамотами «За стабильно высокую долю ипотечных сделок со Сбербанком».

Встреча Домклик с ключевыми партнерами в Ростове-на-Дону №1

Со стороны «Альфастройинвест» во встрече принял участие директор Ростовского филиала компании Юрий Балабанов со своей командой. Представители компании обсудили с командой Сбера возможность осуществления «Сервиса безопасных расчётов» за наличный расчёт, и застройщик выразил готовность использовать данный сервис, забирая на себя расходы по счету за услугу.

Балабанов Юрий прокомментировал территориальные особенности рынка недвижимости в Ростове-на-Дону: «У каждого клиента внутренне есть мнение что я чемпион, приду в офис продаж и получу самое выгодное предложение, выбью скидку себе и так далее. Мы находимся в южном городе, где свой темперамент. Поэтому клиенты считают каждую копейку и любят торговаться».

Встреча Домклик с ключевыми партнерами в Ростове-на-Дону №2

Также Евгений Романенко встретился с представителями агентства недвижимости «Наследие» в лице руководителя правовой службы Андрея Агуряна и его команды. Партнер активно использует «Сервис электронной регистрации сделок», а также с сентября подключился к сервису «Обратный поток на вторичном рынке». Представители Сбера рекомендовали представителям агентства принять участие в пилотных проектах и сервисах Домклик, партнер заинтересовался и готов принять участие.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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