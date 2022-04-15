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Возобновление программы «Ипотека плюс» при оформлении через партнёров

Дата публикации: 15 апр 2022
Возобновление программы «Ипотека плюс» при оформлении через партнёров

С 15 апреля 2022 года в Домклик PRO партнерам сервиса доступна эксклюзивная скидка на ипотеку по программе «Ипотека Плюс».

Программа позволяет применять скидку к базовым ипотечным ставкам при сумме кредита: 

  • от 12 млн — при нахождении объекта на территории г. Москвы и Московской области
  • от 8 млн — при нахождении объекта на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
  • от 6 млн — для остальных регионов

Первоначальный взнос — от 20%, минимальная ставка с применением дисконта — от 16,5% годовых. Размер скидки зависит от категории заёмщика и составляет до 0,9%.

Предложение доступно по программам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» (акция для застройщиков) при оформлении заявки в период с 15 апреля по 01 июня 2022 года.

В рамках программы «Ипотека Плюс» также доступны следующие сервисы и услуги:

  • Сервис безопасных расчетов
  • Сервис электронной регистрации
  • Защищенный кредит
  • Использование материнского капитала
  • Аккредитивная форма расчетов
  • Счет эскроу
  • Приобретение объектов недвижимости, строящихся или построенных с участием кредитных средств банка
  • Использование индивидуального сейфа банка для проведения расчетов по сделкам купли-продажи
  • Промо-акция «Витрина»
  • Многоцелевой кредит

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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