1 мин
32
Требования к объявлениям
Дата публикации: 05 июл 2023
Информация об объекте недвижимости должна быть достоверной и соответствовать правилам публикации объявлений на Домклик.
Анна КузнецоваВсе авторы
Автор статьи
Инструкции, рынок недвижимости и лайфстайл
Актуальное
Телеграм-канал Домклик PRO
Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах