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Теперь застройщики могут оформить сделку без ипотеки в любом офисе Сбера
Дата публикации: 11 фев 2022
Теперь в личном кабинете застройщика доступна запись на сделку без ипотеки в любой офис Сбера. Ранее проведение таких сделок было возможно только в специализированных ипотечных центрах.
Опция будет полезна для застройщиков, которые:
- не планируют тратить время на заведение сделки самостоятельно в личном кабинете;
- отправляют клиентов в офисы для консультации по расчетам и открытию счетов эскроу;
- проводят сделки в выходные дни.
Важно помнить, что для сделок без ипотеки на первичном рынке в офисе банка из сервисов Домклик доступен только Сервис безопасных расчетов.
Для записи на сделку без ипотеки застройщику необходимо зайти в свой личный кабинет, раздел «Услуги», и выбрать необходимый сервис. Далее для записи будут доступны все офисы Сбера, свободные даты и время. Застройщик сможет выбрать офис, максимально удобный и для себя, и для клиентов.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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