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Спросите у Алексея Лейпи: задайте вопрос директору Домклик

Дата публикации: 16 авг 2024
Спросите у Алексея Лейпи: задайте вопрос директору Домклик

Мы запускаем опрос среди профессионалов рынка недвижимости — представителей застройщиков и агентств недвижимости. Если у вас есть вопросы о продуктах и инструментах Домклик и вы хотели бы пообщаться с руководством компании — это прекрасная возможность.

Теперь каждый из вас может задать вопрос директору дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексею Лейпи. Отвечать на самые популярные вопросы и делиться опытом из сферы недвижимости будем в телеграм-канале Домклик PRO

Обращаем внимание — задать вопрос можно один раз.

Открытый диалог с партнёрами — важный шаг навстречу продуктивному и успешному сотрудничеству. Спасибо за вашу активность и вопросы. Я с радостью отвечу на наиболее значимые и актуальные из них!

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

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Илья Шайдуров
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