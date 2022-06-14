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Спикеры Домклик выступили на Национальном конгрессе по недвижимости в Екатеринбурге

Дата публикации: 14 июн 2022
Спикеры Домклик выступили на Национальном конгрессе по недвижимости в Екатеринбурге

По приглашению Российской гильдии риелторов спикеры Домклик приняли участие в XXVI Национальном конгрессе по недвижимости в Екатеринбурге.

Александр Попов, директор по работе с партнёрами Домклик, выступил 10 июня на секции «Цифровизация рынка недвижимости: тренды и вызовы отрасли». Он рассказал об изменениях рынка и их влиянии на работу риелторов и основных федеральных и региональных партнёров СберБанка.

Спикеры Домклик выступили на Национальном конгрессе по недвижимости в Екатеринбурге №1

Своё выступление спикер начал с того, что разобрал конкретный кейс: представил зрителям аудиозапись звонка риелтора клиенту. Александр поделился своими мыслями по поводу методов коммуникации с клиентом и обозначил инструменты для повышения их эффективности. 

Также спикер отметил, что, поскольку спрос на недвижимость замедлился, сейчас мы наблюдаем развитие рынка покупателя, когда именно клиенты диктуют условия. По мнению представителей Домклик, в текущих реалиях риелтор должен уделять большое внимание качеству своей работы, проявлять экспертность, разбираться с потребностями покупателей.

11 июня участие в конгрессе продолжили Дмитрий Горбенко, исполнительный директор Домклик по работе со вторичным рынком, и Феликс Альберт, эксперт Домклик по недвижимости. 

Спикеры Домклик выступили на Национальном конгрессе по недвижимости в Екатеринбурге №2

Дмитрий выступил в секции «IT в недвижимости» и рассказал о современных онлайн технологиях для рынка жилья. Спикер представил аудитории актуальную статистику по рынку недвижимости и обозначил ключевые тренды: замедление спроса, диджитализация и важность скорости решения вопросов клиента. В том числе, обратившись к теории поколений, Дмитрий отметил необходимость активного взаимодействия с клиентами в чатах и использования цифровых сервисов.

Затем Дмитрий принял участие в панельной дискуссии «Откровенный разговор с банками», где представители ведущих банков ответили на вопросы риелторского сообщества. Обсуждались такие темы, как судьба ипотечного кредитования в России, планы банков по поддержке рынка и взаимодействию с риелторами. Со своей стороны Дмитрий отметил, что СберБанк и Домклик продолжают обеспечивать стабильную работу сервисов, в том числе связанных с обслуживанием обратного потока клиентов с одобренной ипотекой. Спикер также подчеркнул, что Домклик высоко ценит партнёрство с риелторами, в особенности за их профессиональные навыки и развивающую обратную связь.

Спикеры Домклик выступили на Национальном конгрессе по недвижимости в Екатеринбурге №3

Феликс Альберт выступил в секции «Цифровой маркетинг» и продолжил тему улучшения компетенций. Спикер продемонстрировал, что потребность клиента в недвижимости — это всегда комплексный вопрос, который требует глубокого анализа для успешной работы. Держать такой объём данных под контролем без инструментов почти невозможно, особенно, когда у агента в работе много клиентов одновременно. Феликс обозначил необходимость оцифровывания процессов взаимодействия агентов и клиентов и представил рабочие инструменты.

Домклик благодарит Российскую гильдию риелторов за организацию мероприятия и приглашение выступить в секциях.

Спикеры Домклик выступили на Национальном конгрессе по недвижимости в Екатеринбурге №1

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Илья Шайдуров
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