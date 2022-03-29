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СМС-подтверждение при одобрении объекта недвижимости
Дата публикации: 29 мар 2022
C 29 марта при отправке партнером объекта недвижимости на одобрение покупателю необходимо будет подтвердить согласие на покупку объекта в ипотеку через СМС.
Клиент партнера получит СМС следующего содержания:
«Чтобы отправить заявку на покупку недвижимости, отправьте код () в ответном СМС в течение 24 часов. Никому не сообщайте его. Домклик от Сбера»
Покупатель, чей номер указал агент, должен подтвердить свое согласие путем отправки ответного СМС на номер 900. Таким образом будет считаться, что агент получил согласие от покупателя, и заявка уйдет продавцу.
Данная доработка позволит дополнительно усилить защиту персональных данных клиента.
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
06 дек 2024
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