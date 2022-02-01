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Разбираемся в правовых вопросах сделок с недвижимостью в прямом эфире

Дата публикации: 01 фев 2022
Разбираемся в правовых вопросах сделок с недвижимостью в прямом эфире

Недавно мы провели в нашем телеграм-канале Домклик PRO опрос о том, какие юридические вопросы в работе с недвижимостью особенно волнуют наших подписчиков. Результаты голосования показали, что 99% опрошенных профессионалов рынка хотят разбираться в законах! Неудивительно, ведь правовая чистота всех процессов является основополагающей в сделках с недвижимостью.

Самыми популярными юридическими вопросами для профессионалов рынка недвижимости стали:

✅ Изменения налогового законодательства в 2022 году (65%)

✅ Земельные вопросы (41%)

✅ Разделение и наследование долговых обязательств (40%)

Эти и другие вопросы по теме недвижимости мы будем разбирать вместе с правовым экспертом Домклик Юлией Плетневой на еженедельном прямом эфире «Час юриста на Домклик PRO». Спикерами наших эфиров будут юристы-практики, адвокаты, налоговики, нотариусы и эксперты в разных отраслях права по вопросам, касающимся недвижимости.

Уже в этот четверг состоится первый эфир с правовым экспертом Домклик Юлией Плетневой «Час юриста на Домклик PRO», в рамках которого мы разберем всё, что нужно знать агентам по недвижимости об изменениях в налоговом законодательстве в 2021 и 2022 годах.

Гостем эфира станет Татьяна Макурова — эксперт по налогам со стажем более 15 лет, независимый налоговый консультант, руководитель проектов, автор аналитических исследований, автор книг по законной оптимизации налогообложения. Мы узнаем:

✅ Какие изменения произошли в 2021-2022 гг. в налоговом законодательстве в сфере продажи недвижимого имущества

✅ Как эти изменения могут повлиять на работу агентов по недвижимости

✅ Как закон будет работать в судебной практике

Эфир состоится 3 февраля в 10:30 (МСК) с доступом по ссылке.

Вы можете заранее задать свои вопросы ведущей эфира Юлии по электронной почте iuspletneva@domclick.ru и получить ответ в прямом эфире.

Следите за новостями для профессионалов в телеграм-канале Домклик PRO и включайте уведомления, чтобы не пропустить эфир✌🏻

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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