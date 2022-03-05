Программа лояльности для агентств недвижимости: возможности, которые не стоит упускать
Для партнеров Домклик продолжает работать программа лояльности.
Все просто: чем больше у партнера сделок с ипотекой Сбера и сервисами Домклик — тем выше статус компании и больше возможностей для развития бизнеса!
Узнайте о программе лояльности
Крупнейшие компании — лидеры рынка недвижимости уже сотрудничают с Домклик и активно пользуются возможностями программы лояльности для поддержки их бизнеса. Однако необязательно быть большим агентством, чтобы достичь высокого статуса — уровень сотрудничества определяется с поправкой на размер компании.
Лояльным партнерам Домклик доступны программы обучения по проведению сделок и работе с клиентами, специальные инструменты продаж, маркетинговые активности, участие в совместных контент-проектах и многое другое.
Присоединяйтесь и вы! Сотрудничайте с Домклик и получайте дополнительные возможности для вашего бизнеса.