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Программа лояльности для агентств недвижимости: возможности, которые не стоит упускать

Дата публикации: 05 мар 2022
Программа лояльности для агентств недвижимости: возможности, которые не стоит упускать

Для партнеров Домклик продолжает работать программа лояльности. 

Все просто: чем больше у партнера сделок с ипотекой Сбера и сервисами Домклик — тем выше статус компании и больше возможностей для развития бизнеса!

Узнайте о программе лояльности

Крупнейшие компании — лидеры рынка недвижимости уже сотрудничают с Домклик и активно пользуются возможностями программы лояльности для поддержки их бизнеса. Однако необязательно быть большим агентством, чтобы достичь высокого статуса — уровень сотрудничества определяется с поправкой на размер компании.

Лояльным партнерам Домклик доступны программы обучения по проведению сделок и работе с клиентами, специальные инструменты продаж, маркетинговые активности, участие в совместных контент-проектах и многое другое. 

Присоединяйтесь и вы! Сотрудничайте с Домклик и получайте дополнительные возможности для вашего бизнеса.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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