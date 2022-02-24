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Приглашаем на Всероссийский жилищный конгресс 2022 в Сочи!

Дата публикации: 24 фев 2022
Приглашаем на Всероссийский жилищный конгресс 2022 в Сочи!

С 11 по 15 апреля в Сочи состоится главное мероприятие весны для рынка недвижимости — Всероссийский жилищный конгресс.

В мероприятии традиционно примут участие более 5 000 профессионалов рынка. В этом году Домклик выступает генеральным партнёром конгресса и проведет две большие конференции в течение двух дней.

Программа мероприятий Домклик

🔘13 апреля — Большая конференция Домклик для первичного рынка

13:00-15:00

Выступление спикеров Домклик: 

Александр Попов, директор партнерского канала Домклик — «Аналитика и тренды рынка недвижимости по первичному рынку»

Алексей Чапик, исполнительный директор Домклик по взаимодействию с первичным рынком — «Онлайн сервисы как поддержка продаж партнеров первичного рынка»

Виталий Лакеев, старший аналитик SberCIB Investment Research — «Тренды в отрасли Жилая недвижимость»

16.00-18:00

Круглый стол «Какое жилье ищет современный покупатель на первичном рынке? Класс, планировки, дворы — что важно учитывать при проектировании ЖК» (модератор Алексей Чапик)

Награждение партнеров первичного рынка по итогам работы

🔘14 апреля — Большая конференция Домклик для вторичного рынка

10:00-12:30

Выступление спикеров Домклик:

Александр Попов, Директор партнерского канала Домклик «Эффективное управление бизнесом на вторичном рынке недвижимости»

Дмитрий Горбенко, Исполнительный директор Домклик по взаимодействию с вторичным рынком «Клиентоориентированность и сервисный подход в новых условиях»

Сергей Бабин, Директор направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования «Сделки без ипотеки в офисе Сбера»

Дмитрий Чернов, Исполнительный директор, владелец продукта Витрина «Домклик – драйвер привлечения покупателей для агентства недвижимости»

Награждение ТОП-20 агентств недвижимости России по итогам I квартала 2022 года

13.00-14:20

Выступление экспертов Домклик:

Феликс Альберт, эксперт по недвижимости Домклик — «Как стать максимально эффективным агентом по недвижимости»

Юлия Плетнева, юрист, эксперт по правовым вопросам Домклик — «Академия Домклик»

14.20-15.00

Выступление приглашенных спикеров о правовых нюансах при работе на вторичном рынке недвижимости:

Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации и банкротству

— «Юридические изменения в 2022 году»

Галина Добрякова, основатель IT сервиса защиты авторских прав, доктор юридических наук, эксперт по международной защите инноваций, эксперт по защите бренда и репутации — «Защита контента и авторское право на рынке недвижимости»

16.00-17.30

Круглый стол «Самозанятый, ИП, ООО – кто выигрывает сегодня на рынке?» (модератор Юлия Плетнева)

Участники:

  • Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации и банкротству.
  • Галина Добрякова, основатель IT сервиса защиты авторских прав, доктор юридических наук, эксперт по международной защите инноваций.
  • Татьяна Макурова, эксперт по налогам, руководитель проектов, автор аналитических исследований, автор книг по законной оптимизации налогообложения сделок с недвижимым имуществом физических лиц.
  • Михаил Яковлев, эксперт по налоговому праву. Специализация — налогообложение юридических лиц. 

До встречи в Сочи! ✌🏻

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Илья Шайдуров
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