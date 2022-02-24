Приглашаем на Всероссийский жилищный конгресс 2022 в Сочи!
С 11 по 15 апреля в Сочи состоится главное мероприятие весны для рынка недвижимости — Всероссийский жилищный конгресс.
В мероприятии традиционно примут участие более 5 000 профессионалов рынка. В этом году Домклик выступает генеральным партнёром конгресса и проведет две большие конференции в течение двух дней.
Программа мероприятий Домклик
🔘13 апреля — Большая конференция Домклик для первичного рынка
13:00-15:00
Выступление спикеров Домклик:
Александр Попов, директор партнерского канала Домклик — «Аналитика и тренды рынка недвижимости по первичному рынку»
Алексей Чапик, исполнительный директор Домклик по взаимодействию с первичным рынком — «Онлайн сервисы как поддержка продаж партнеров первичного рынка»
Виталий Лакеев, старший аналитик SberCIB Investment Research — «Тренды в отрасли Жилая недвижимость»
16.00-18:00
Круглый стол «Какое жилье ищет современный покупатель на первичном рынке? Класс, планировки, дворы — что важно учитывать при проектировании ЖК» (модератор Алексей Чапик)
Награждение партнеров первичного рынка по итогам работы
🔘14 апреля — Большая конференция Домклик для вторичного рынка
10:00-12:30
Выступление спикеров Домклик:
Александр Попов, Директор партнерского канала Домклик «Эффективное управление бизнесом на вторичном рынке недвижимости»
Дмитрий Горбенко, Исполнительный директор Домклик по взаимодействию с вторичным рынком «Клиентоориентированность и сервисный подход в новых условиях»
Сергей Бабин, Директор направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования «Сделки без ипотеки в офисе Сбера»
Дмитрий Чернов, Исполнительный директор, владелец продукта Витрина «Домклик – драйвер привлечения покупателей для агентства недвижимости»
Награждение ТОП-20 агентств недвижимости России по итогам I квартала 2022 года
13.00-14:20
Выступление экспертов Домклик:
Феликс Альберт, эксперт по недвижимости Домклик — «Как стать максимально эффективным агентом по недвижимости»
Юлия Плетнева, юрист, эксперт по правовым вопросам Домклик — «Академия Домклик»
14.20-15.00
Выступление приглашенных спикеров о правовых нюансах при работе на вторичном рынке недвижимости:
Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации и банкротству
— «Юридические изменения в 2022 году»
Галина Добрякова, основатель IT сервиса защиты авторских прав, доктор юридических наук, эксперт по международной защите инноваций, эксперт по защите бренда и репутации — «Защита контента и авторское право на рынке недвижимости»
16.00-17.30
Круглый стол «Самозанятый, ИП, ООО – кто выигрывает сегодня на рынке?» (модератор Юлия Плетнева)
Участники:
- Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации и банкротству.
- Галина Добрякова, основатель IT сервиса защиты авторских прав, доктор юридических наук, эксперт по международной защите инноваций.
- Татьяна Макурова, эксперт по налогам, руководитель проектов, автор аналитических исследований, автор книг по законной оптимизации налогообложения сделок с недвижимым имуществом физических лиц.
- Михаил Яковлев, эксперт по налоговому праву. Специализация — налогообложение юридических лиц.
До встречи в Сочи! ✌🏻