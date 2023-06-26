Подтверждение данных профиля
Подтверждение данных профиля рекомендовано для всех партнеров (обязательно для руководителей компаний и самостоятельных агентов): по обратной связи от клиентов Банка и посетителей сайта Домклик доверие к проверенным аккаунтам риелторов выше, чем к неподтвержденным.
Подтвердить данные профиля можно через Сбер ID или через Госуслуги.
Процедура подтверждения профиля проста и не занимает много времени. Система сверит данные, указанный в разделе «Мой профиль» с вашими данными из сервиса Сбер ID или сервиса Госуслуги (в зависимости от выбранного способа подтверждения). Если данные совпадут, то профиль считается верифицированным. В карточку агента будет размещен лейбл «Профиль подтвержден».
❗️Система проверяет только ФИО и дату рождения (номер телефона может не совпадать). Банк (сервис Сбер ID) не передает сайту Домклик данные по вашим картам и счетам, паролям или иную конфиденциальную информацию
Для подтверждения данных профиля выполните следующие действия
Шаг 1. Авторизуйтесь на Домклик PRO и перейдите в кабинет партнера в раздел «Мой профиль».
Шаг 2. В открывшемся окне наведите на плашку «Профиль не подтверждён», дальше нажмите на «Пройти проверку».
Шаг 3. В открывшемся окне выберите удобный способ подтверждения профиля: по Сбер ID или через Госуслуги.
Подтверждение данных профиля по Сбер ID
При выборе подтверждения профиля по Сбер ID будет предложено перейти на ресурс Сбер ID и пройти авторизацию. Есть два способа:
- с помощью QR-кода
Отсканируйте QR-код камерой смартфона или откройте на телефоне приложение СберБанк Онлайн и нажмите на значок сканирования:
- · с помощью номера телефона, указанного при регистрации Сбер ID
В этом случае в СберБанк Онлайн придет push-уведомление с кодом подтверждения входа (не СМС). Важно проверить, чтобы у вас в настройках мобильного приложения СберБанк Онлайн были включены push-уведомления.
В телефоне откроется окно, в котором нужно нажать «Подтвердить». Если указанные на сайте Домклик данные совпадают с данными, указанными при регистрации Сбер ID, аккаунт будет подтвержден.
Подтверждение данных профиля через Госуслуги
При выборе подтверждения профиля через Госуслуги будет предложено перейти на сайт Госуслуг и пройти авторизацию. Есть два способа:
- с помощью QR-кода
Нужно отсканировать QR-код камерой смартфона или открыть на телефоне приложение Госуслуг и нажать на значок сканирования.
- с помощью логина и пароля, указанного при регистрации на Госуслугах.
На сайте Госуслуг появится окно согласия на обработку персональных данных, необходимо нажать «Разрешить». Далее система попросит принять Согласие на обработку персональных данных – с помощью ввода смс-кода.
Если указанные на сайте Домклик данные совпадают с данными, указанными в сервисе Госуслуги, аккаунт будет подтвержден. Уведомление о подтверждении появится в профиле.
Если вы захотите изменить ФИО или дату рождения, указанные в профиле, сделать это можно при условии повторного подтверждения профиля через Сбер ID или Госуслуги.