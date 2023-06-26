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Подтверждение данных профиля

Партнёрам
26 июн 2023
1K
Подтверждение данных профиля

Подтверждение данных профиля рекомендовано для всех партнеров (обязательно для руководителей компаний и самостоятельных агентов): по обратной связи от клиентов Банка и посетителей сайта Домклик доверие к проверенным аккаунтам риелторов выше, чем к неподтвержденным.

Подтвердить данные профиля можно через Сбер ID или через Госуслуги.

Процедура подтверждения профиля проста и не занимает много времени. Система сверит данные, указанный в разделе «Мой профиль» с вашими данными из сервиса Сбер ID или сервиса Госуслуги (в зависимости от выбранного способа подтверждения). Если данные совпадут, то профиль считается верифицированным. В карточку агента будет размещен лейбл «Профиль подтвержден».

❗️Система проверяет только ФИО и дату рождения (номер телефона может не совпадать). Банк (сервис Сбер ID) не передает сайту Домклик данные по вашим картам и счетам, паролям или иную конфиденциальную информацию

Для подтверждения данных профиля выполните следующие действия

Шаг 1. Авторизуйтесь на Домклик PRO и перейдите в кабинет партнера в раздел «Мой профиль».

Шаг 2. В открывшемся окне наведите на плашку «Профиль не подтверждён», дальше нажмите на «Пройти проверку».

Шаг 3. В открывшемся окне выберите удобный способ подтверждения профиля: по Сбер ID или через Госуслуги.

Подтверждение данных профиля по Сбер ID

При выборе подтверждения профиля по Сбер ID будет предложено перейти на ресурс Сбер ID и пройти авторизацию. Есть два способа:

  • с помощью QR-кода

Отсканируйте QR-код камерой смартфона или откройте на телефоне приложение СберБанк Онлайн и нажмите на значок сканирования:

  • · с помощью номера телефона, указанного при регистрации Сбер ID

В этом случае в СберБанк Онлайн придет push-уведомление с кодом подтверждения входа (не СМС). Важно проверить, чтобы у вас в настройках мобильного приложения СберБанк Онлайн были включены push-уведомления.

В телефоне откроется окно, в котором нужно нажать «Подтвердить». Если указанные на сайте Домклик данные совпадают с данными, указанными при регистрации Сбер ID, аккаунт будет подтвержден.

Подтверждение данных профиля через Госуслуги

При выборе подтверждения профиля через Госуслуги будет предложено перейти на сайт Госуслуг и пройти авторизацию. Есть два способа: 

  •  с помощью QR-кода

Нужно отсканировать QR-код камерой смартфона или открыть на телефоне приложение Госуслуг и нажать на значок сканирования.

  • с помощью логина и пароля, указанного при регистрации на Госуслугах.
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На сайте Госуслуг появится окно согласия на обработку персональных данных, необходимо нажать «Разрешить». Далее система попросит принять Согласие на обработку персональных данных – с помощью ввода смс-кода.   

Если указанные на сайте Домклик данные совпадают с данными, указанными в сервисе Госуслуги, аккаунт будет подтвержден. Уведомление о подтверждении появится в профиле.

Если вы захотите изменить ФИО или дату рождения, указанные в профиле, сделать это можно при условии повторного подтверждения профиля через Сбер ID или Госуслуги.

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