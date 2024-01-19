Подключение подписки Домклик для партнёров
Подписки Домклик для партнёров позволяют экономить на размещении и продвижении объявлений и дают эффективные инструменты для стимуляции продаж, расширенные возможности брендинга и ускоренную проверку объявлений для получения скидки на ипотеку. Состав пакета услуг зависит от вида подписки — сейчас доступны «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт».
В статье покажем наглядно, как подключить подписки, и дополнительно опишем процесс пошагово.
Как подключить подписку
Для подключения услуги в личном кабинете Домклик в разделе «Тарифы» нажмите на «Купить подписку». Проверьте, что у вас есть Кошелёк Домклик с положительным балансом. При необходимости пополните его. Также оплатить подписку можно с банковской карты.
Шаг 1. Настройте параметры недвижимости и пакеты размещений.
- Укажите в «Параметрах недвижимости» вид недвижимости и регионы, в которых размещаются объявления.
- Настройте пакет размещений, если есть регионы с платным размещением. Шаг необязательный, его при необходимости можно пропустить.
- При размещении в нескольких городах вы можете купить 1 пакет, или разделить пакеты по регионам.
- Перейдите на шаг выбора подписки.
❗️Рекомендуем за одну покупку приобретать пакеты размещения и продвижения.
Шаг 2. Выберите подходящий уровень подписки.
Для каждого уровня подписки индивидуально для вас мы предварительно рассчитали:
- Минимальное количество продвижений.
- Минимальную стоимость подписки.
Если вам необходимо изменить количество продвижения, выберите уровень подписки и перейдите на следующую страницу. Финальная стоимость рассчитается после редактирования количества продвижений.
Если подписка не нужна, нажмите «Продолжить без подписки» и оформите пакет платного продвижения.
В выбранном уровне подписки настроено минимальное количество продвижений. Его можно изменить, но только в большую сторону.
После того, как установили достаточное количество продвижений, перейдите к оплате.
Вы можете вернуться на шаг назад и изменить уровень подписки по кнопке «Выбрать другую подписку», если состав первой вас не устраивает.
Шаг 3. Оплатите подписку.
Перед оплатой обязательно проверьте:
- уровень подписки;
- количество размещений и продвижений;
- состав преимуществ подписки;
- условия действия;
- итоговую стоимость подписки.
❗️При оплате вы автоматически соглашаетесь с условиями оферты. Все преимущества подписки автоматически подключаются сразу после успешной оплаты.
Как писали выше, подписку можно оплатить в том числе с Кошелька Домклик, если ранее вы уже оплачивали что-либо с его помощью. Проверьте баланс Кошелька и при необходимости пополните с карты.
При выборе оплаты картой она автоматически привяжется к услуге автопродления подписки, и в дальнейшем деньги будут списываться с этой карты. Для успешной оплаты на ней должна лежать нужная сумма.
Чтобы изменить способ оплаты или привязать другую карту, нужно отказаться от автопродления подписки, затем заново ее сформировать и выбрать желаемый способ оплаты.
После оплаты вы перейдёте к просмотру актуальной информации по подписке.
Купленные размещения и продвижения в рамках подписки также доступны в разделе «Мои пакеты», где вы можете настроить лимиты. Подробнее о настройке лимитов читайте в статье «Настройка лимитов для сотрудников компании».
Обратите внимание, что за своевременное продление подписки для партнёров Домклик действует накопительная скидка.
Чтобы получить скидку, нужно продлить подписку не позже 48 часов после окончания предыдущей. Размер скидки увеличивается с каждым непрерывным продлением:
- 0% — 1 (первая) покупка
- 5% — 2 покупка
- 9% — 3 покупка
- 12% — 4 покупка
- 13% — 5 покупка
- 14% — 6 покупка
- 15% — 7 и каждая следующая покупка
Если партнёр совершил повторную покупку позже 48 часов после окончания предыдущей подписки, накопленная скидка обнуляется, и её накопление начинается сначала согласно дисконтной сетке.
Для повторного накопления скидки нужно пролонгировать подписку каждый раз не позднее 48 часов с окончания предыдущей.
Для удобства можно подключить автопродление подписки. Нужно лишь пополнить кошелек Домклик или положить деньги на банковскую карту (в зависимости от выбранного способа оплаты) накануне дня списания платежа. Напоминание о необходимости пополнить счет придет вам заранее.
Если ранее подписка оплачивалась картой, то попытка списания будет первично производиться с карты. В случае невозможности списания с карты, будет произведена попытка списания с кошелька. Если на кошельке была необходимая сумма и списание было успешным, пролонгация подписки сохранится, а последующим способом оплаты будет автоматически выбран кошелек.