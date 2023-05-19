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Пессимизация объявлений

Дата публикации: 19 мая 2023
Пессимизация объявлений

Что такое «пессимизация объявлений»?

Пессимизация - это мера воздействия на недобросовестные агентства и отдельных продавцов, в объявлениях которых выявлены недостоверные предложения или некачественная обработка звонков.

Пессимизированные объявления понижаются в ранжировании (в том числе платное размещение и продвижение) и помечаются особыми уведомлениями:

  • В объявлениях владельца встречаются нарушения
  • Владельцу объявления сложно дозвониться

При этом пессимизированные объявления отображаются на Карте объектов и остаются в статусе Опубликовано. Они доступны по ссылкам и могут участвовать в сделках.

2) Что такое «понижение в ранжировании»?

Понижение в ранжировании значит, что объявления будут находиться в конце списка объявлений.

3) Сколько действует пессимизация?

Сначала пессимизация действует в течение 7 дней. В конце этого срока проводится проверка были ли устранены замечания, из-за которых была наложена пессимизация. Если замечания не устранены, пессимизация продляется еще на 7 дней.

4) Как я узнаю о том, что мои объявления пессимизированы?

Если вы руководитель компании, вы получите уведомления на сайте, в мобильном приложении (или СМС), а также по email. Если вы агент, то вы также получите уведомления. Получив их, обратитесь за информацией к своему руководителю. 

5) Что будет с платными объявлениями?

Объявления с платным размещением и продвижением будут также понижены в ранжировании и помечены особыми уведомлениями.

6) Если все объявления агентства пессимизированы, что будет, если разместить новые объявления?

Новые объявления будут также понижены в ранжировании и помечены особыми уведомлениями.

7) Будет ли накладываться пессимизация за спам-звонки в агентство?

Нет, за спам-звонки пессимизация накладываться не будет.

8) Куда обращаться, если есть вопросы?

Напишите обращение в службу техподдержки. Укажите тему: «Объявления и недвижимость на Домклик» ➜ «Модерация объявлений» ➜ «Мои объявления пессимизированы»

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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