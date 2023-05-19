Пессимизация объявлений
Что такое «пессимизация объявлений»?
Пессимизация - это мера воздействия на недобросовестные агентства и отдельных продавцов, в объявлениях которых выявлены недостоверные предложения или некачественная обработка звонков.
Пессимизированные объявления понижаются в ранжировании (в том числе платное размещение и продвижение) и помечаются особыми уведомлениями:
- В объявлениях владельца встречаются нарушения
- Владельцу объявления сложно дозвониться
При этом пессимизированные объявления отображаются на Карте объектов и остаются в статусе Опубликовано. Они доступны по ссылкам и могут участвовать в сделках.
2) Что такое «понижение в ранжировании»?
Понижение в ранжировании значит, что объявления будут находиться в конце списка объявлений.
3) Сколько действует пессимизация?
Сначала пессимизация действует в течение 7 дней. В конце этого срока проводится проверка были ли устранены замечания, из-за которых была наложена пессимизация. Если замечания не устранены, пессимизация продляется еще на 7 дней.
4) Как я узнаю о том, что мои объявления пессимизированы?
Если вы руководитель компании, вы получите уведомления на сайте, в мобильном приложении (или СМС), а также по email. Если вы агент, то вы также получите уведомления. Получив их, обратитесь за информацией к своему руководителю.
5) Что будет с платными объявлениями?
Объявления с платным размещением и продвижением будут также понижены в ранжировании и помечены особыми уведомлениями.
6) Если все объявления агентства пессимизированы, что будет, если разместить новые объявления?
Новые объявления будут также понижены в ранжировании и помечены особыми уведомлениями.
7) Будет ли накладываться пессимизация за спам-звонки в агентство?
Нет, за спам-звонки пессимизация накладываться не будет.
8) Куда обращаться, если есть вопросы?
Напишите обращение в службу техподдержки. Укажите тему: «Объявления и недвижимость на Домклик» ➜ «Модерация объявлений» ➜ «Мои объявления пессимизированы»