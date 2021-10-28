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Опыт партнеров Домклик: история из Волгограда

Дата публикации: 28 окт 2021
Опыт партнеров Домклик: история из Волгограда

В процессе работы у нас накопилось много показательных историй партнеров, которые используют сервисы Домклик.

Делимся опытом наших партнеров разных категорий, верим, что у каждого бизнеса может быть потенциал стать крупнее, и готовы помогать этот потенциал развивать.

Итак, первый партнер, про успехи которого расскажем сегодня — ИП Оксана Кобликова из Волгограда.

Партнер по итогам II квартала 2021 года получила статус «Серебро», и в мае ей был предложен сервис «Обратный поток на вторичном рынке» по предоставлению нашим статусным партнерам возможности работы с одобренными клиентами банка по услуге подбора квартиры. Оксана этот сервис приобрела, однако по итогам 2 недель пользования хотела отказаться от продления.

Менеджеры Домклик через CRM систему прослушали звонки, проверили качество отработки клиентов, соблюдение стандартов. Оказалось, агенты не полностью вкладывались в переговоры с клиентами. Коллеги подсветили партнеру, что можно скорректировать, чтобы улучшить конвертацию. Донесли информацию до руководителя, и Оксана со своими сотрудниками обговорила и устранила эти моменты.

Я считала, что «Обратный поток» — это пустая трата времени и денег, потому что люди у нас в Волгограде достаточно недоверчивые. Очень многие считают, что им помощь не нужна, и они справятся сами.

Но после разборов звонков со специалистами и нашим куратором мы стали более детально разговаривать с клиентами, предлагать полный спектр услуг и разъяснять, что входит в наши услуги. Так, у нас появились клиенты, с которыми были заключены договоры на подбор и юридическое сопровождение. Сейчас по некоторым из них уже проведены сделки

Оксана Кобликова

Опыт партнеров Домклик: история из Волгограда №1

Партнер также активно использовала другие наши сервисы: СЭР, СБР и платное продвижение, перевыполнила план по сделкам, и по итогам III квартала получила статус «Золото». А еще недавно оформила «Обратный поток» сразу на 3 месяца.

Опыт партнеров Домклик: история из Волгограда №2

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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