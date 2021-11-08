Опыт партнеров Домклик: история из Костромы
Ещё один сервис Домклик, на который стоит обратить внимание — это платное продвижение объявлений. Грамотное внедрение этого инструмента позволяет агентствам не только привлечь внимание к конкретным объявлениям, но и наработать базу заинтересованных в покупке клиентов, которым можно предоставить другие предложения, аналогичные объекты.
Опытом использования платного продвижения поделились партнеры из Костромы — агентство недвижимости «Арбат».
Для начала немного предыстории. Активное сотрудничество агентства «Арбат» и Домклик началось в 2019 году. В 2020 году партнеры вошли в ТОП-10 лучших компаний в Костроме, а на октябрь 2021 года уже занимают вторую строчку в рейтинге по региону.
В результате совместной партнерской работы агентства с Домклик во 2 квартале 2021 года АН «Арбат» стали нашим «золотым» партнером. Сами коллеги из агентства отмечают, что для них это не награда, а оценка их работы. «Мы просто старались делать свою работу лучше, чем другие», — с улыбкой поясняет Наталья.
Партнеры пользуются платным продвижением объявлений в топ поисковой выдачи. По наблюдениям агентства, объекты с подключенной услугой продвижения продаются в 1,5 раза быстрее — это обусловлено увеличенным входящим потоком трафика клиентов. Также количество просмотров и переходов на контакты за 14 дней увеличивается на 17%.
Руководитель компании уверяет, что использование платных сервисов Домклик, значительно увеличило прибыль агентства.