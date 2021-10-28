Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Партнёрам
2 мин
4K

Опыт партнеров Домклик: история из Челябинска

Дата публикации: 28 окт 2021
Опыт партнеров Домклик: история из Челябинска

Продолжаем делиться опытом партнеров Домклик, которые используют наши сервисы.

Сегодня в нашей рубрике агентство «ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТЬ» — сеть офисов из Челябинска, семейный бизнес Ольги и Игоря Чернядьевых. История сотрудничества партнера со Сбером насчитывает 15 лет.

Опыт партнеров Домклик: история из Челябинска №1

Коллеги интегрировали в работу и уже два года активно используют безопасные расчеты при сделках с сервисом электронной регистрации, причем не только в ипотеке, но и во всех неипотечных сделках. Агенты даже посчитали, сколько реально экономят времени.

СБР и СЭР — это колоссальная экономия времени для агента. Мы уверены, что сделка пройдет за 30 минут, один визит в банк, и будет зарегистрирована за 24 часа.

Кроме того, альтернативные способы расчетов не предусматривают сопровождение персонального менеджера на всех этапах сделки и оформление договора купли-продажи банком с QR кодом и электронной верификацией от ошибок.

Итого агент экономит примерно до 5 часов своего времени по сделке каждого клиента!

Плюс, мои клиенты твердо уверены в своей безопасности и абсолютно не возникает вопросов в цене услуг.

Анна Стовбун, агент «ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТЬ»

Опыт партнеров Домклик: история из Челябинска №2

Представители партнера отмечают, что много клиентов приходят по рекомендациям знакомых.

Опыт партнеров Домклик: история из Челябинска №3

Для команды Домклик особенно важно, что партнер оценил такие преимущества сервисов как:

✅ Удобство записи на сделку

✅ Высокая квалификация и внимательность менеджеров СберБанка, ведущих сделки

✅ Регулярная коммуникация с менеджером и оперативная обратная связь;

✅ Практичность использования договора купли-продажи, который составляет банк

✅ комфорт и спокойствие клиента за счет SMS-уведомлений обо всех этапах

Опыт партнеров Домклик: история из Челябинска №4

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
Домклик запустил новую подписку для партнёров — Максимум-Free
12 дек 2024
434
Domclick Digital Forum: отвечаем на вопросы участников
12 дек 2024
1K
Domclick Digital Forum 2024: главные анонсы и краткие итоги на рынке недвижимости
06 дек 2024
670
Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года
02 дек 2024
10K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал