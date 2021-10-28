Опыт партнеров Домклик: история из Челябинска
Продолжаем делиться опытом партнеров Домклик, которые используют наши сервисы.
Сегодня в нашей рубрике агентство «ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТЬ» — сеть офисов из Челябинска, семейный бизнес Ольги и Игоря Чернядьевых. История сотрудничества партнера со Сбером насчитывает 15 лет.
Коллеги интегрировали в работу и уже два года активно используют безопасные расчеты при сделках с сервисом электронной регистрации, причем не только в ипотеке, но и во всех неипотечных сделках. Агенты даже посчитали, сколько реально экономят времени.
СБР и СЭР — это колоссальная экономия времени для агента. Мы уверены, что сделка пройдет за 30 минут, один визит в банк, и будет зарегистрирована за 24 часа.
Кроме того, альтернативные способы расчетов не предусматривают сопровождение персонального менеджера на всех этапах сделки и оформление договора купли-продажи банком с QR кодом и электронной верификацией от ошибок.
Итого агент экономит примерно до 5 часов своего времени по сделке каждого клиента!
Плюс, мои клиенты твердо уверены в своей безопасности и абсолютно не возникает вопросов в цене услуг.
Анна Стовбун, агент «ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТЬ»
Представители партнера отмечают, что много клиентов приходят по рекомендациям знакомых.
Для команды Домклик особенно важно, что партнер оценил такие преимущества сервисов как:
✅ Удобство записи на сделку
✅ Высокая квалификация и внимательность менеджеров СберБанка, ведущих сделки
✅ Регулярная коммуникация с менеджером и оперативная обратная связь;
✅ Практичность использования договора купли-продажи, который составляет банк
✅ комфорт и спокойствие клиента за счет SMS-уведомлений обо всех этапах