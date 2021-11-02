Опыт партнеров Домклик: история из Астрахани
Что важнее всего для бизнеса в условиях непредсказуемых ковидных ограничений? Конечно, суметь вывести максимум процессов в онлайн и работать вне зависимости от места нахождения клиента. Это полезно не только из-за пандемии, люди все больше ценят своё время, и не готовы терять его зря.
Сбер дает своим партнерам все возможности для этого! Например, проводить сделки с недвижимостью между клиентами из разных регионов дистанционно. И никому не надо тратить время на перелеты.
Так, у партнеров из Астрахани, ООО «Региональная служба недвижимости», в процессе работы сложился интересный кейс продажи нескольких квартир, собственник которых находился в Москве. Для агентства это были первые межрегиональные сделки. Кроме того, клиентом партнёра оказалась одна известная персона шоу-бизнеса.
Как рассказывают представители партнера, 14 декабря 2020 года, в понедельник, в агентство поступил судьбоносный звонок от представителя звезды, после которого началась история их сотрудничества.
У звезды в продаже было несколько квартир, из которых некоторые сейчас уже проданы с помощью агентства «РСН» и СберБанка. Причём, как в ипотеку Сбера, так и за наличные с помощью сервисов Домклик. Партнеры отмечают, что даже не рассматривали сотрудничество с другими банками, поскольку уже были знакомы с нашими услугами и оценили их удобство.
Руководитель отдела продаж партнера Светлана Бодрова рассказывает: «График у звезды достаточно плотный. Так как речь шла о продаже не одной квартиры, постоянно ездить из Москвы в Астрахань было очень неудобно. Поэтому уже в первой же сделке мы применили услугу электронная регистрация права собственности».
Сравните, сколько времени уходит на то, чтобы зарегистрировать собственность:
✅ С услугой Сбера — приехать в офис Сбера и подписать документы (по московским дорогам максимум пару часов);
✅ Классическим путем в МФЦ — прилететь в Астрахань, записаться в МФЦ, оформить сделку, перевести деньги со счета на счёт, улететь назад в Москву. Итого: минимум минус один день из рабочего графика звезды.
Более того, сервис не только обеспечивает быструю регистрацию сделки в онлайн-формате, но и гарантирует ее безопасность и прозрачность.
Нашему партнеру достаточно было позвонить своему менеджеру по работе с партнерами Полянской Ольге, чтобы организовать сделку со всеми участникам. Подстраиваясь под график звезды, Ольга связывалась с удобным для клиента офисом СберБанка, согласовывала время и дату визита, место парковки автомобиля. В назначенный день партнер вместе с покупателем приезжал в офис ипотечного кредитования Сбера в Астрахани.
Несмотря на то, что собственница квартир готова была предоставить доверенность для представителя агентства, с сервисами Сбера делать этого не пришлось. Тем более, что каждому покупателю было важно, что в сделке выступает лично звезда, а не доверенное лицо. Помимо уменьшения рисков оспоримости сделки, клиенты были рады получить автограф кумира на договоре купли-продажи.
Каждому клиенту звезда записывала видеопоздравление с покупкой квартиры в социальных сетях. Поэтому благодаря проведенным сделкам агентство обрело большую популярность среди клиентов. Кроме того, наш астраханский партнер продолжил использовать сервисы Сбера, и по итогам III квартала 2021 года «Региональная служба недвижимости» получила статус «Серебро».