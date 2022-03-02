Оформление заявок на электронную регистрацию сделки с ипотекой других банков теперь доступно для партнеров во всех регионах
Домклик запускает возможность регистрации сделок на первичном рынке с помощью сервиса «Электронная регистрация» по ипотеке других банков для всех партнёров во всех регионах.
Важно! Оформить заявку «Электронная регистрация» с ипотекой сторонних банков можно только по сделкам, по которым не предполагается оформление закладной (в электронном или бумажном виде).
Как оформить заявку
✅ При создании заявки «Электронная регистрация» с использованием кредитных средств в опроснике появится новый вопрос. Выберите один из вариантов:
- «СБЕР/ВТБ» — если кредит предоставлен одним из этих банков;
- «Другой» — если кредит предоставлен любым другим российским банком.
✅ Для сделок с ипотекой СберБанка или ВТБ порядок работы с заявкой остаётся без изменений, включая этап загрузки и подписания кредитного договора на стороне банка.
✅ Для сделок с ипотекой других банков (кроме СберБанка и ВТБ) на этапе загрузки документов приложите в заявку скан кредитного договора с печатью и подписями покупателя и представителя стороннего банка.
Все данные по заявке заполняются сотрудниками застройщика, процесс оформления проходит без участия сотрудников банка.
После заполнения всех данных и загрузки документов (включая кредитный договор стороннего банка) дальнейший порядок работы с заявкой идентичен текущему процессу.