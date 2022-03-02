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Оформление заявок на электронную регистрацию сделки с ипотекой других банков теперь доступно для партнеров во всех регионах

Дата публикации: 02 мар 2022
Оформление заявок на электронную регистрацию сделки с ипотекой других банков теперь доступно для партнеров во всех регионах

Домклик запускает возможность регистрации сделок на первичном рынке с помощью сервиса «Электронная регистрация» по ипотеке других банков для всех партнёров во всех регионах.

Важно! Оформить заявку «Электронная регистрация» с ипотекой сторонних банков можно только по сделкам, по которым не предполагается оформление закладной (в электронном или бумажном виде).

Как оформить заявку

✅ При создании заявки «Электронная регистрация» с использованием кредитных средств в опроснике появится новый вопрос. Выберите один из вариантов:

  • «СБЕР/ВТБ» — если кредит предоставлен одним из этих банков;
  • «Другой» — если кредит предоставлен любым другим российским банком.

✅ Для сделок с ипотекой СберБанка или ВТБ порядок работы с заявкой остаётся без изменений, включая этап загрузки и подписания кредитного договора на стороне банка.

✅ Для сделок с ипотекой других банков (кроме СберБанка и ВТБ) на этапе загрузки документов приложите в заявку скан кредитного договора с печатью и подписями покупателя и представителя стороннего банка.

Все данные по заявке заполняются сотрудниками застройщика, процесс оформления проходит без участия сотрудников банка.

После заполнения всех данных и загрузки документов (включая кредитный договор стороннего банка) дальнейший порядок работы с заявкой идентичен текущему процессу.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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