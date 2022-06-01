Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Партнёрам
2 мин
4K

Новые возможности Домклик PRO: зарегистрировать сделку и провести расчёты стало ещё проще

Дата публикации: 01 июн 2022
Новые возможности Домклик PRO: зарегистрировать сделку и провести расчёты стало ещё проще
Содержание

В Домклик PRO появилась новая опция для упрощённого оформления небанковских услуг — «Упрощённое оформление СЭР и СБР» (сервис электронной регистрации + сервис безопасных расчётов).

По закону сделку с недвижимостью нужно регистрировать в Росреестре. Наши партнёры уже давно пользуются сервисом электронной регистрации в личном кабинете на Домклик PRO. СЭР позволяет оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ, в электронном виде. 

Также с 2022 года у партнёров появилась возможность заведения заявки на сервис безопасных расчётов через Домклик PRO.  Он гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка.  

Теперь сервисы электронной регистрации и безопасных расчётов оформляются на Домклик PRO в рамках одной заявки — с помощью новой опции «Упрощённое оформление СЭР и СБР».

В чем выгода для партнёров

Благодаря появлению новой опции теперь не нужно отдельно заполнять заявку на СЭР с нуля, как это было старом интерфейсе — все сведения по клиенту и объекту недвижимости будут подгружаться автоматически из ипотечной сделки. Это существенно упрощает процесс оформления.

Как воспользоваться

Новая опция доступна в кабинете участника сделки в Домклик PRO после получения одобрения по объекту.

Как это работает

  1. После получения одобрения объекта недвижимости в кабинете участника сделки в Домклик PRO партнёру становится доступна новая вкладка «Упрощённое оформление СЭР и СБР».
  2. При подаче заявки на электронную регистрацию большая часть данных подтягиваются из сделки клиента — представителю партнёра остается только проверить корректность оформления и отправить её на подтверждение со стороны банка.
  3. Подключение сервиса безопасных расчётов не требует заполнения отдельной заявки — всё происходит одновременно с оформлением электронной регистрации. Партнёру необходимо только внести данные по стоимости объекта и реквизиты счёта эскроу.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
Домклик запустил новую подписку для партнёров — Максимум-Free
12 дек 2024
434
Domclick Digital Forum: отвечаем на вопросы участников
12 дек 2024
1K
Domclick Digital Forum 2024: главные анонсы и краткие итоги на рынке недвижимости
06 дек 2024
670
Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года
02 дек 2024
10K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал