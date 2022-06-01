Новые возможности Домклик PRO: зарегистрировать сделку и провести расчёты стало ещё проще
В Домклик PRO появилась новая опция для упрощённого оформления небанковских услуг — «Упрощённое оформление СЭР и СБР» (сервис электронной регистрации + сервис безопасных расчётов).
По закону сделку с недвижимостью нужно регистрировать в Росреестре. Наши партнёры уже давно пользуются сервисом электронной регистрации в личном кабинете на Домклик PRO. СЭР позволяет оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ, в электронном виде.
Также с 2022 года у партнёров появилась возможность заведения заявки на сервис безопасных расчётов через Домклик PRO. Он гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка.
Теперь сервисы электронной регистрации и безопасных расчётов оформляются на Домклик PRO в рамках одной заявки — с помощью новой опции «Упрощённое оформление СЭР и СБР».
В чем выгода для партнёров
Благодаря появлению новой опции теперь не нужно отдельно заполнять заявку на СЭР с нуля, как это было старом интерфейсе — все сведения по клиенту и объекту недвижимости будут подгружаться автоматически из ипотечной сделки. Это существенно упрощает процесс оформления.
Как воспользоваться
Новая опция доступна в кабинете участника сделки в Домклик PRO после получения одобрения по объекту.
Как это работает
- После получения одобрения объекта недвижимости в кабинете участника сделки в Домклик PRO партнёру становится доступна новая вкладка «Упрощённое оформление СЭР и СБР».
- При подаче заявки на электронную регистрацию большая часть данных подтягиваются из сделки клиента — представителю партнёра остается только проверить корректность оформления и отправить её на подтверждение со стороны банка.
- Подключение сервиса безопасных расчётов не требует заполнения отдельной заявки — всё происходит одновременно с оформлением электронной регистрации. Партнёру необходимо только внести данные по стоимости объекта и реквизиты счёта эскроу.