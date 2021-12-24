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🎄Новогоднее чудо: как с помощью Домклик мать четверых детей в декрете купила вторую квартиру

Дата публикации: 24 дек 2021
🎄Новогоднее чудо: как с помощью Домклик мать четверых детей в декрете купила вторую квартиру
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Покупка жилья — это почти всегда непросто и хлопотно. Нужно накопить на первоначальный взнос, выбрать квартиру, подать заявку на ипотеку, получить одобрение и подписать договор. Чтобы банк точно выдал заветный кредит, клиенту желательно иметь стабильный официальный доход или, по крайней мере, созаемщика. 

Однако под Новый год иногда случаются чудеса, и квартиру удается купить даже тем, кого, казалось бы, должны ждать трудности. Так, в декабре мать четверых детей, работающая врачом на полставки, с помощью Домклик купила вторую квартиру в ЖК «Ясно.Янино» от «КВС»

Одна квартира — себе и детям, другая — маме

Алевтина приобрела первое жилье для своей семьи еще в 2017 году. Она выбрала трехкомнатную квартиру в ЖК «Ясно.Янино», во Всеволожском районе Ленинградской области. Тогда они с супругом воспользовались целевой программой «Молодежи — доступное жилье». Кроме того, пара вложила в квартиру материнский капитал, а через несколько лет снизила ставку по ипотеке. «В общем, мы очень выгодно купили наше первое жилье», — подытожила Алевтина. 

Квартира у семьи большая — 77 кв. метров, однако и домочадцев немало.  Так, в одной из комнат живет бабушка, которая активно участвует в воспитании четверых внуков. Чтобы сделать жизнь свой семьи более комфортной, Алевтина решила приобрести еще одну квартиру — студию в строящемся корпусе ЖК «Ясно.Янино».  В следующем году дом уже будет сдан: бабушка переедет в отдельное жилье, но по-прежнему сможет каждый день видеть любимых внуков. 

🎄Новогоднее чудо: как с помощью Домклик мать четверых детей в декрете купила вторую квартиру №1

Жилой комплекс «Ясно.Янино»

Ипотека: выгодно и легко 

Алевтина подала заявку на ипотеку через Домклик. Ей очень понравилось, что все было быстро, просто и понятно. «Менеджеры мне, конечно, помогали по телефону: объясняли, что нажимать, что сканировать и куда отправлять. Подавать заявку на ипотеку через интернет было очень удобно. И, главное, кредит мне одобрили быстро».

Алевтина оформила семейную ипотеку с выгодной ставкой — всего 3,9 % на весь срок. Это специальная программа субсидирования ипотеки, которую «КВС» и СберБанк предлагают покупателям квартир в «Ясно.Янино». Препятствием для оформления кредита не стало даже то, что Алевтина сейчас работает на полставки, так как ее младшему сыну всего два года. По специальности она — врач-невролог.

Помимо низкой ставки Алевтина получила еще и скидку на квартиру 2% по карте лояльности «КВС», которая выдается всем клиентам при первой покупке. «В общем, жилье я снова приобрела очень удачно», — отметила Алевтина.

«Ясно.Янино»: большие дворы, невысокие дома, озеро рядом

Жилой комплекс «Ясно.Янино» нравится всей семье. «Хорошо, что дома невысокие. Большой плюс — широкие просторные дворы: детям нравится здесь бегать, играть и гулять с друзьями. А еще недалеко от нашего жилого комплекса находится Пундоловское озеро. Осенью мы ходим сюда всей семьей кормить уток. Зимой — лепить снеговиков и кататься на ватрушках», — говорит Алевтина.

С инфраструктурой в ЖК «Ясно.Янино» тоже все хорошо. Здесь есть свои магазины и кафе, работает государственный детский сад. Пятилетняя дочь Алевтины ходит сюда уже полгода.

«Садик нравится: красивый, новый, с хорошим ремонтом. Мы рады, что скоро «КВС» построит у нас в жилом комплексе еще и школу. Мы ее очень ждем», — говорит Алевтина. 

Исполнить мечту о своем жилье к Новому году очень просто. Большой выбор квартир в Петербурге и Ленобласти представлен на Домклик. Здесь же можно легко и быстро подать заявку на ипотеку. Чудес и волшебства вам в Новом году 💚

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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