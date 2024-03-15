«Брендированные подборки объектов недвижимости» появились в подписках для партнеров Домклик
Домклик добавил в подписки для партнеров новое преимущество — «Брендированные подборки объектов недвижимости». С помощью опции можно собрать на одной странице все варианты, подходящие под запрос клиента, и отправить их ссылкой в мессенджер.
Это сэкономит клиенту время и сделает процесс выбора объекта удобнее: ему не придется листать переписку в поисках объявлений и открывать большое количество ссылок, чтобы просмотреть варианты.
Что такое подписки
Подписки для партнеров — это пакет услуг для агентств недвижимости и риелторов, зарегистрированных на Домклик PRO. Они позволяют экономить на размещении и продвижении объявлений, ускорить их проверку для получения скидки на ипотеку Сбербанка, а также раскручивать бренд и повышать продажи.
Список преимуществ зависит от вида выбранной подписки. Для партнеров Домклик доступны три вида подписок: «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт».
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Что такое «Брендированные подборки объектов недвижимости»
Опция доступна во всех подписках и позволяет группировать объявления, которые подходят под критерии клиента. Например, можно отобрать объекты по таким параметрам, как площадь, количество комнат, район и так далее.
В шапке подборки можно указать имя и фамилию клиента, для которого ее сделали, а также данные риелтора и логотип агентства недвижимости.
Как настроить подборку и поделиться ей с клиентом
Шаг 1. Во вкладке «Объявления» в личном кабинете Домклик PRO нажмите на кнопку «Новая подборка», если хотите ее создать, или «Настроить подборку», чтобы изменить существующую.
Шаг 2. Назовите подборку и загрузите обложку. При необходимости вы сможете изменить эти параметры (поменять обложку в мобильных приложениях не получится).
В настройках подборки вы можете выбрать и параметры отображения объявления:
- чтобы при клике на объявление открывалась карточка (по умолчанию эта функция отключена);
- чтобы был указан точный адрес объекта (по умолчанию точный адрес скрывается).
Все изменения (например, новая обложка) сразу отразятся в подборках, которыми вы уже поделились.
Шаг 3. Отправьте подборку клиенту, нажав на кнопку «Поделиться» в правой верхней части экрана и выбрав способ.
Важно: Клиенты могут оставлять комментарии к объектам недвижимости в подборке, нажав на соответствующее поле.
Комментарии будут отображаться в разделе со всеми созданными подборками — переходить в конкретную не обязательно.
Как подключить подписку
Для подключения подписок в личном кабинете на Домклик в разделе «Мои объявления» нужно перейти во вкладку «Тарифы», выбрать подписку и оплатить ее.