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«Брендированные подборки объектов недвижимости» появились в подписках для партнеров Домклик

Дата публикации: 15 мар 2024
«Брендированные подборки объектов недвижимости» появились в подписках для партнеров Домклик
Содержание

Домклик добавил в подписки для партнеров новое преимущество — «Брендированные подборки объектов недвижимости». С помощью опции можно собрать на одной странице все варианты, подходящие под запрос клиента, и отправить их ссылкой в мессенджер.

Это сэкономит клиенту время и сделает процесс выбора объекта удобнее: ему не придется листать переписку в поисках объявлений и открывать большое количество ссылок, чтобы просмотреть варианты.

Что такое подписки

Подписки для партнеров — это пакет услуг для агентств недвижимости и риелторов, зарегистрированных на Домклик PRO. Они позволяют экономить на размещении и продвижении объявлений, ускорить их проверку для получения скидки на ипотеку Сбербанка, а также раскручивать бренд и повышать продажи.

Список преимуществ зависит от вида выбранной подписки. Для партнеров Домклик доступны три вида подписок: «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт».

Узнать подробнее о преимуществах подписок>>

Что такое «Брендированные подборки объектов недвижимости»

Опция доступна во всех подписках и позволяет группировать объявления, которые подходят под критерии клиента. Например, можно отобрать объекты по таким параметрам, как площадь, количество комнат, район и так далее.

В шапке подборки можно указать имя и фамилию клиента, для которого ее сделали, а также данные риелтора и логотип агентства недвижимости.

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Как настроить подборку и поделиться ей с клиентом

Шаг 1. Во вкладке «Объявления» в личном кабинете Домклик PRO нажмите на кнопку «Новая подборка», если хотите ее создать, или «Настроить подборку», чтобы изменить существующую.

Шаг 2. Назовите подборку и загрузите обложку. При необходимости вы сможете изменить эти параметры (поменять обложку в мобильных приложениях не получится).

В настройках подборки вы можете выбрать и параметры отображения объявления:

  • чтобы при клике на объявление открывалась карточка (по умолчанию эта функция отключена);
  • чтобы был указан точный адрес объекта (по умолчанию точный адрес скрывается).

Все изменения (например, новая обложка) сразу отразятся в подборках, которыми вы уже поделились.

Шаг 3. Отправьте подборку клиенту, нажав на кнопку «Поделиться» в правой верхней части экрана и выбрав способ.

Важно: Клиенты могут оставлять комментарии к объектам недвижимости в подборке, нажав на соответствующее поле.

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Комментарии будут отображаться в разделе со всеми созданными подборками — переходить в конкретную не обязательно.

Как подключить подписку

Для подключения подписок в личном кабинете на Домклик в разделе «Мои объявления» нужно перейти во вкладку «Тарифы», выбрать подписку и оплатить ее.

Узнать подробнее о подключении подписок>>

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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