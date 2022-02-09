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Новая услуга для партнеров Домклик «Экспресс-отчет по объекту недвижимости»

Дата публикации: 09 фев 2022
Новая услуга для партнеров Домклик «Экспресс-отчет по объекту недвижимости»
Содержание

Домклик запустил новую услугу для всех регионов — «Экспресс-отчет по объекту недвижимости». Заказать услугу можно в личном кабинете Домклик PRO. 

Что содержит «Экспресс-отчет»

  • Кадастровые данные
  • Сведения о правах и обременениях
  • Список аналогичных объектов и их характеристик на основе данных по реальным сделкам в СберБанке и в объявлениях на Домклик
  • Рыночную стоимость недвижимости на основе аналогов
  • Характеристику дома и квартиры
  • Отзывы о доме

Для чего нужен экспресс-отчет по объекту

Сомневаетесь, стоит ли брать объект в работу?

Проверьте объект и историю прав собственности.

Нашли объект своему покупателю?

Проверьте на наличие рисков по возможной сделке.

Хотите узнать объективность цены объекта?

Сравните объект с аналогичными квартирами, проданными в ипотеку СберБанка, или с похожими объявлениями на Домклик

Только сейчас в рамках пилота вы можете заказать экспресс-отчет по специальной цене — 99 рублей. Среднее время подготовки отчета — 1 день.

Как заказать отчет

  • В личном кабинете партнера выбрать раздел «Проверка объекта»
  • Ввести адрес или кадастровый номер и указать количество комнат и тип ремонта
  • Оплатить отчет 

Экспресс-отчет не предоставляется

  • По домам, земельным участкам и нежилым помещениям
  • Если по указанному объекту отсутствует информация об аналогах или о доме, или другие данные из официальных источников. 

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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