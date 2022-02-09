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Новая услуга для партнеров Домклик «Экспресс-отчет по объекту недвижимости»
Дата публикации: 09 фев 2022
Домклик запустил новую услугу для всех регионов — «Экспресс-отчет по объекту недвижимости». Заказать услугу можно в личном кабинете Домклик PRO.
Что содержит «Экспресс-отчет»
- Кадастровые данные
- Сведения о правах и обременениях
- Список аналогичных объектов и их характеристик на основе данных по реальным сделкам в СберБанке и в объявлениях на Домклик
- Рыночную стоимость недвижимости на основе аналогов
- Характеристику дома и квартиры
- Отзывы о доме
Для чего нужен экспресс-отчет по объекту
Сомневаетесь, стоит ли брать объект в работу?
Проверьте объект и историю прав собственности.
Нашли объект своему покупателю?
Проверьте на наличие рисков по возможной сделке.
Хотите узнать объективность цены объекта?
Сравните объект с аналогичными квартирами, проданными в ипотеку СберБанка, или с похожими объявлениями на Домклик
Только сейчас в рамках пилота вы можете заказать экспресс-отчет по специальной цене — 99 рублей. Среднее время подготовки отчета — 1 день.
Как заказать отчет
- В личном кабинете партнера выбрать раздел «Проверка объекта»
- Ввести адрес или кадастровый номер и указать количество комнат и тип ремонта
- Оплатить отчет
Экспресс-отчет не предоставляется
- По домам, земельным участкам и нежилым помещениям
- Если по указанному объекту отсутствует информация об аналогах или о доме, или другие данные из официальных источников.
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
06 дек 2024
670
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