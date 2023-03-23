Как расширяется география премиального жилья в Москве
Аналитики девелоперской компании PIONEER изучили московский рынок премиального первичного жилья и рассказали об основных тенденциях в этой сфере.
По данным аналитиков PIONEER, доля премиального сегмент в структуре спроса стабильно составляет около 5%. Более того, в перспективе 3 лет этот показатель, вероятнее всего, останется на текущем уровне.
Однако сами премиальные проекты претерпели изменения. Ввиду сокращения количества площадок в ЦАО, новые проекты стали появляться за пределами «классических» районов, произошло расширение географии. Более того, в результате выхода в новые районы поменялся и подход к реализации таких проектов, они стали крупнее и, как следствие, более комплексными. Масштаб оказал позитивное влияние на сегмент — вместо встроенных в окружающую застройку точечных проектов на рынке появились жилые комплексы, которые формируют среду и комьюнити.
Как отмечают в PIONEER, с премиум-сегментом сегодня работают 30 девелоперов Москвы. Однако опытных игроков, у которых в портфеле более одного премиального проекта значительно меньше — порядка 10.
Сложность строительства по индивидуальному архитектурному проекту, новые логистические цепочки поставок материалов и рост запросов клиентов — основные причины того, почему за возведение премиум-проектов сегодня берутся только опытные девелоперы с большим диверсифицированным портфелем.
Компания PIONEER вышла в премиальный сегмент еще в 2021 году со своим флагманским проектом HIGH LIFE на Летниковской улице, а в 2022 — закрепила позиции, начав строительство клубного дома OPUS, там же, на Павелецкой, а также семейного жилого квартала PRIDE. Как рассказывают в компании, именно комплексный подход позволяет девелоперу реализовывать успешные концепции в высоком классе.
«Мы развиваем два премиальных жилых проекта в районе Павелецкого «полуострова». Этот масштабный офисно-деловой кластер сегодня застраивается жильем очень активно, и в течение пяти лет фронт Москвы-реки и улицы в районе Дербеневской набережной будет не узнать. Помимо создания качественной застройки, мы заботимся и об экономическом эффекте для города: принимаем участие в формировании транспортной инфраструктуры района, создаем объекты притяжения и реализуем комплексное благоустройство. В этом проявляется подход PIONEER: мы не ограничиваемся точечной застройкой отдельных участков, а полностью меняем облик, имидж и репутацию целого района», — рассказала коммерческий директор компании Диана Нилиповская.
Как меняются качественные характеристики премиального жилья в Москве
Ориентир на семейную аудиторию — это тоже важное отличие нового столичного премиум-класса от предшественников. Если раньше основное ядро покупателей составляли молодые и свободные специалисты и руководители, стремящиеся жить в центре большого города, то сегодня приоритеты изменились.
По данным PIONEER, в 2022 году значительную долю покупателей премиум-проектов составили семьи с детьми — причем как из Москвы, так и из крупных городов России. Для них приоритетом становится не просто расположение дома рядом с местами развлечений, а наличие собственной закрытой благоустроенной и безопасной территории, а также оптимальная транспортная доступность. С учетом объемов разноформатной инфраструктуры, возводимой в рамках премиальных проектов, можно сказать, что здесь уже доступно все необходимое и нет потребности выезжать в центр для того, чтобы посетить спортзал, пройтись по магазинам или выпить кофе в модной кофейне.
Таким образом, концепция 15-минутной доступности, в которой развивается Москва, развитие транспортного каркаса города и участие девелоперов в создании инфраструктуры для горожан меняет целые районы — которые повышают свой статус, эволюционируют и становятся новыми локациями для премиальных новостроек, интересных покупателям в столице.
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