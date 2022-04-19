На ТВ стартовала новая рекламная кампания Домклик
На телевидении стартовала новая рекламная кампания со слоганом: «Домклик — сервис недвижимости №1 в России по количеству объявлений о продаже квартир».
Мы уже делились этой новостью на Жилконгрессе, но повторим для тех, кто пропустил.
Домклик — лидер рынка по количеству актуальных объявлений о продаже жилой недвижимости в многоквартирных домах в РФ. На Домклик в ноябре 2021 было доступно более миллиона объявлений о продаже жилья.
Домклик — лидер по качеству ипотечных сервисов в России. В мобильном приложении Домклик представлены наиболее полные характеристики дома, дающие пользователю представление о качестве жизни в нем.
Такие выводы были сделаны по итогам исследования независимого рейтингового агентства РА «Эксперт», проведенного в ноябре 2021. Исследование доступно в открытом доступе на сайте агентства.
Кроме того, на Домклик появились объявления о продаже квартир на вторичном рынке с отметкой «Выгодное предложение» — второй рекламный ролик на ТВ как раз об этом.
Объявления со значком «Выгодное предложение» — полезный маркер, который подсвечивает покупателю хорошую цену за квартиру.
Значок «Выгодное предложение» — не рекламный, продавец не может получить его в одностороннем порядке. Всё делает автоматический алгоритм Домклик, который сравнивает похожие квартиры и отмечает те объявления, цена в которых ниже среднерыночной.