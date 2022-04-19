Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

На ТВ стартовала новая рекламная кампания Домклик

Партнёрам
19 апр 2022
1K
На ТВ стартовала новая рекламная кампания Домклик

На телевидении стартовала новая рекламная кампания со слоганом: «Домклик — сервис недвижимости №1 в России по количеству объявлений о продаже квартир».

Мы уже делились этой новостью на Жилконгрессе, но повторим для тех, кто пропустил.

Домклик — лидер рынка по количеству актуальных объявлений о продаже жилой недвижимости в многоквартирных домах в РФ. На Домклик в ноябре 2021 было доступно более миллиона объявлений о продаже жилья.

Домклик — лидер по качеству ипотечных сервисов в России. В мобильном приложении Домклик представлены наиболее полные характеристики дома, дающие пользователю представление о качестве жизни в нем.

Такие выводы были сделаны по итогам исследования независимого рейтингового агентства РА «Эксперт», проведенного в ноябре 2021. Исследование доступно в открытом доступе на сайте агентства.

Кроме того, на Домклик появились объявления о продаже квартир на вторичном рынке с отметкой «Выгодное предложение» — второй рекламный ролик на ТВ как раз об этом.

Объявления со значком «Выгодное предложение» — полезный маркер, который подсвечивает покупателю хорошую цену за квартиру.

Значок «Выгодное предложение» — не рекламный, продавец не может получить его в одностороннем порядке. Всё делает автоматический алгоритм Домклик, который сравнивает похожие квартиры и отмечает те объявления, цена в которых ниже среднерыночной.

Подробнее о значке «Выгодное предложение»

Актуальное
Домклик PRO: преимущества и возможности для партнёров
16 окт 2024
1K
Domclick Digital Forum: станьте частью главного события года на рынке недвижимости
09 окт 2024
2K
Покупка жилья у застройщика онлайн: особенности и преимущества
27 сен 2024
856
Эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости в ближайшем будущем
24 сен 2024
50K
Письмо

Рассылка Журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал