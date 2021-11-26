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Каким должен быть договор с агентом по недвижимости

Дата публикации: 26 нояб 2021
Каким должен быть договор с агентом по недвижимости
Содержание

Эксперт по недвижимости Феликс Альберт рассказывает, каким должен быть договор между агентом и клиентом, чтобы клиент захотел его подписать, и какая тактика подписания такого договора.

Я очень часто слышу от агентов фразу о клиентах: «Он не готов подписывать договор, и у меня не получается его уговорить. Вот без договора он готов работать, а с договором — нет».

Как обычно, сначала стоит разобраться в причинах такой реакции клиента на предложение подписать договор с агентом по недвижимости. 

Феликс Альберт, эксперт по недвижимости

Каким должен быть договор с агентом по недвижимости №1

Почему клиент не хочет подписывать договор с агентом

Если вы откроете поисковик и введете запрос «договор с риелтором», то вы увидите массу претензий, из которых основная — клиент должен предоставить, обеспечить, оплатить… Его пугают штрафами, неустойками и всеми карами небесными. При этом агент, в соответствии со многими договорами, которые я видел, не должен сделать ничего за исключением результата.

Такой подход формально оправдан — ведь клиент действительно платит за результат, а в случае его отсутствия агент потратил время, деньги, силы и ничего не получил. Только вот беда заключается в том, что в глазах клиента, в отсутствии действий, описанных в договоре, и результата не будет. Тогда нет никакого смысла в подписании договора, а раз нет смысла, а меня уговаривают его подписать, значит в чем-то подвох.

И вот теперь уж от подписания договора надо всячески отказываться вплоть до полного бана всем агентам по недвижимости. Фразу «агентов не обращаться» видели? Вот то-то же!

Что должно быть в договоре, чтобы клиент захотел его подписать

Во-первых, договор — это то, о чем договорились две стороны. Спросите, что клиент хочет получить в процессе и результате покупки или продажи. Очень часто, когда вы начнете его об этом спрашивать, вы услышите невнятицу — это результат неосознанной некомпетентности клиента.

Тогда объясните ему, что именно он может хотеть и может получить в результате вашей работы. Самую подходящую недвижимость с определенными характеристиками — если он покупатель, и максимально возможную сумму денег — если он продавец. А часто и то, и другое. В обоих случаях клиент хочет получить максимальную финансовую выгоду. При этом каждый покупатель или собственник недвижимости желает, чтобы процесс был максимально быстрым, комфортным и безопасным.

И еще клиенты хотят гарантированного результата, чтобы после достижения договоренности о покупке или продаже ничто не сорвалось, и никто не передумал, и никаких проблем не возникло уже после сделки. Теперь подробно распишите, какие конкретно действия и мероприятия вы совершите для достижения вышеописанных результатов: что, как и когда вы будете делать. Это и будет вашими обязательствами в договоре. Их должно быть много, иногда очень много. Именно это и убедит клиента, что вы делаете много качественной работы, и это должно привести к качественному результату. И договор, в котором все это описано, стоит подписать.

И только теперь проговорите, а потом пропишите в договоре обязательства клиента. Сколько их? Да всего два или три: заплатить в случае результата, прислушиваться к вашим рекомендациям и работать 45-60 дней только с вами, если вы практикуете эксклюзивные отношения с клиентом.

❗️И последнее: подписывайте договор с клиентом только когда вы точно понимаете его потребности и наверняка знаете, что можете их удовлетворить. В большинстве случаев для этого вам понадобится с клиентом больше, чем одна или две встречи.

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