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Домклик продолжает «Движение»

Дата публикации: 03 июн 2022
Домклик продолжает «Движение»

Вчера, 2 июня, мы провели в рамках форума «Движение» отдельную сессию на тему «Инструменты для стимулирования продаж новостроек на всех этапах клиентского пути» вместе с представителями ведущих застройщиков в стране.

В формате панельной дискуссии мы обсудили, как можно сегодня привлечь покупателей и конвертировать их в сделки. Модератором выступил Алексей Чапик — исполнительный директор Домклик по работе на первичном рынке. Спикерами стали представители крупнейших компаний на первичном рынке России:

  • Филипп Третьяков, вице-президент по маркетингу и продажам ГК «КОРТРОС» 
  • Роман Сенчихин, директор по маркетингу и рекламе ГК «Самолет»
  • Олег Пашин, генеральный директор АН ЦРП Петербургская Недвижимость
  • Ольга Тумайкина, коммерческий директор ГК «ФСК»
  • Маслёха Анастасия, коммерческий директор ГК «ЮгСтройИмпериал», и Евгения Тодорова, директор по маркетингу
  • Кроме того, экспромтом выступил незаявленный спикер Геннадий Дикалов, коммерческий директор ГК МИЦ

Домклик продолжает «Движение» №1

Вместе с партнёрами мы разобрались, как сохранить продажи в новых условиях, увеличивать или уменьшать бюджет на маркетинг. Поговорили о том, что будет с ипотекой. Обсудили наиболее эффективные финансовые и сервисные инструменты. В том числе, продукты Сбера и Домклик.

Сегодня за счёт того, что процесс привлечения клиентов стал обходиться дороже, необходимо увеличивать конверсию текущего потока. Один из способов удержания клиентов — это персонализация. Более глубокое изучение big data, составление профиля клиента и тестирование гипотез позволяет выработать рабочие стратегии. Многими из них сегодня поделились представители застройщиков.

Домклик продолжает «Движение» №2

Секция завершилась торжественным награждением лидеров рынка — ТОП-20 застройщиков России по итогам первого квартала 2022. Мы вручили награды первым лицам главных девелоперских компаний страны, сделали памятные фотографии.

Благодарим всех участников и с нетерпением ждем следующих встреч!

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Илья Шайдуров
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