Домклик продолжает «Движение»
Вчера, 2 июня, мы провели в рамках форума «Движение» отдельную сессию на тему «Инструменты для стимулирования продаж новостроек на всех этапах клиентского пути» вместе с представителями ведущих застройщиков в стране.
В формате панельной дискуссии мы обсудили, как можно сегодня привлечь покупателей и конвертировать их в сделки. Модератором выступил Алексей Чапик — исполнительный директор Домклик по работе на первичном рынке. Спикерами стали представители крупнейших компаний на первичном рынке России:
- Филипп Третьяков, вице-президент по маркетингу и продажам ГК «КОРТРОС»
- Роман Сенчихин, директор по маркетингу и рекламе ГК «Самолет»
- Олег Пашин, генеральный директор АН ЦРП Петербургская Недвижимость
- Ольга Тумайкина, коммерческий директор ГК «ФСК»
- Маслёха Анастасия, коммерческий директор ГК «ЮгСтройИмпериал», и Евгения Тодорова, директор по маркетингу
- Кроме того, экспромтом выступил незаявленный спикер Геннадий Дикалов, коммерческий директор ГК МИЦ
Вместе с партнёрами мы разобрались, как сохранить продажи в новых условиях, увеличивать или уменьшать бюджет на маркетинг. Поговорили о том, что будет с ипотекой. Обсудили наиболее эффективные финансовые и сервисные инструменты. В том числе, продукты Сбера и Домклик.
Сегодня за счёт того, что процесс привлечения клиентов стал обходиться дороже, необходимо увеличивать конверсию текущего потока. Один из способов удержания клиентов — это персонализация. Более глубокое изучение big data, составление профиля клиента и тестирование гипотез позволяет выработать рабочие стратегии. Многими из них сегодня поделились представители застройщиков.
Секция завершилась торжественным награждением лидеров рынка — ТОП-20 застройщиков России по итогам первого квартала 2022. Мы вручили награды первым лицам главных девелоперских компаний страны, сделали памятные фотографии.
Благодарим всех участников и с нетерпением ждем следующих встреч!