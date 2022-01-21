Как за 2021 год изменилась ипотека Сбера и сервисы Домклик: календарь событий
Прошедший год стал насыщенным для рынка недвижимости — Банк России 7 раз повышал ключевую ставку, увеличивались темпы инфляции, цены на недвижимость росли, а предложение жилья в некоторых сегментах рынка отставало от спроса.
Домклик от Сбера стремится сделать ипотеку доступной, а процесс ее оформления быстрым, простым и безопасным для всех категорий граждан. Последовательно улучшались и условия рефинансирования ипотеки.
Рассмотрим, какой стала ипотека Сбера к 2022 году, какие возможности получилось реализовать, и как использовать их при покупке недвижимости уже сейчас.
ФЕВРАЛЬ — МАРТ 2021: рефинансирование
Кредиты на покупку готовых и стоящихся апартаментов, выданные другими банками, можно рефинансировать в Сбере.
С 9,5 млн до 30 млн рублей и с 80% до 85% стоимости недвижимости увеличена максимальная сумма рефинансирования кредитов других банков.
Рефинансировать ипотеку
АПРЕЛЬ 2021: построить частный дом — проще с Домклик
Минимизирован пакет документов, необходимый для рассмотрения заявки и получения кредита.
Сбер выдает кредит, опираясь на стоимость строительства, заявленную клиентом в параметрах строительства при самостоятельном строительстве или указанную в договоре подряда при привлечении строительной организации.
ИЮЛЬ 2021: выгодные условия ипотеки для всех
Иностранные граждане могут получить ипотеку в Сбере.
1,5 раза — снижение первоначального взноса по ипотеке для клиентов, не являющихся участниками зарплатного проекта банка, с 15% до 10% стоимости недвижимости.
Семьи с первенцем могут воспользоваться ипотекой с господдержкой. Оформить ипотеку для семей с детьми можно по ставке от 0,01% при субсидировании от застройщика, от 4,7% с электронной регистрацией сделки.
Кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года появился новорождённый, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.
Оформить семейную ипотеку
Механизм эскроу в сделках с ИЖС, схемы финансирования, которая ранее использовалась в проектах по строительству многоэтажных жилых домов.
АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ 2021: ставки ниже
1,2% — cнижение ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости».
9,2% — ставка для зарплатных клиентов составляет 9,2%, 9,7 — для остальных.
Оформить нецеловой кредит
+ Ранее рефинансированные ипотечные кредиты других банков могут рефинансировать клиенты Сбера.
ОКТЯБРЬ 2021: возможности больше
18 лет — возраст, когда можно брать ипотеку сбера.
С 30 до 20% — cнижение первоначального взноса для самозанятых.
Скидка 0,2%
— на ставку при подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда России, действует на приобретение готового жилья;
— на рефинансирование ипотеки вместе с дополнительной суммой на погашение иных кредитов и личные цели.
Новые программы:
От 7,9% годовых — ставка на сумму кредита от 6 млн рублей по новойипотечная программе.
Вторичное жилье в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа, доступно по льготной программе «Дальневосточная ипотека».
НОЯБРЬ 2021
Скидка 0,3%
— на ставку по льготной ипотеке для семей с детьми при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья, доступна зарплатным клиентам Сбера;
— при бронировании жилья на Домклик.
+ Находящиеся в залоге у СберБанка квартиры и апартаменты на первичном рынке жилья можно купить.
ДЕКАБРЬ 2021
По всей России доступна онлайн-ипотека на Приобретение строящегося жильяиПриобретение готового жилья.
100 млн рублей — сумма, на которую можно получить ипотеку в Сбере, ранее — 60 млн рублей.
До 75 лет увеличен возраст заёмщиков по ипотеке.
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Построить дом, купить дачу и гараж можно без подтверждения дохода.
Затраты на ремонт квартиры можно включить в сумму ипотеки. Воспользоваться многоцелевым кредитом можно в рамках программы «Приобретение строящегося жилья», а также при покупке квартиры на вторичном рынке в рамках программы «Приобретение готового жилья».
Машино-место можно купить в кредит под залог прав требования в течение 1 часа.
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5,85% — ставка на ипотеку по программе «Господдержка 2020» в результате снижения на 0,4%.
От 4,7% — ставка на рефинансирование рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми.
От 0,01% — процент по ставке, который может платить заёмщик с оплатой основного долга по истечении 12 или 24 месяцев в результате запуска новой программы субсидирования совместно с застройщиками.
Что дальше: перспективы
В 2022 году Домклик от Сбера продолжает развивать сервисы, расширять программы кредитования, оптимизировать процессы, чтобы сделать получение ипотеки максимально удобным для всех категорий граждан.
Цель Домклик — сделать ипотеку доступной для людей, несмотря на социально-экономические факторы — повышение ключевой ставки, инфляцию, рост цен на недвижимость. Ипотека — шаг к мечте, приобретению собственного жилья. Домклик помогает сделать этот шаг просто, быстро и безопасно.