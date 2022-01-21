Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Партнёрам
5 мин
4K

Как за 2021 год изменилась ипотека Сбера и сервисы Домклик: календарь событий

Дата публикации: 21 янв 2022
Как за 2021 год изменилась ипотека Сбера и сервисы Домклик: календарь событий
Содержание

Прошедший год стал насыщенным для рынка недвижимости — Банк России 7 раз повышал ключевую ставку, увеличивались темпы инфляции, цены на недвижимость росли, а предложение жилья в некоторых сегментах рынка отставало от спроса. 

Домклик от Сбера стремится сделать ипотеку доступной, а процесс ее оформления быстрым, простым и безопасным для всех категорий граждан. Последовательно улучшались и условия рефинансирования ипотеки. 

Рассмотрим, какой стала ипотека Сбера к 2022 году, какие возможности получилось реализовать, и как использовать их при покупке недвижимости уже сейчас.

ФЕВРАЛЬ — МАРТ 2021: рефинансирование

Кредиты на покупку готовых и стоящихся апартаментов, выданные другими банками, можно рефинансировать в Сбере.

С 9,5 млн до 30 млн рублей и с 80% до 85% стоимости недвижимости увеличена максимальная сумма рефинансирования кредитов других банков.

Рефинансировать ипотеку

АПРЕЛЬ 2021: построить частный дом — проще с Домклик

Минимизирован пакет документов, необходимый для рассмотрения заявки и получения кредита.

Сбер выдает кредит, опираясь на стоимость строительства, заявленную клиентом в параметрах строительства при самостоятельном строительстве или указанную в договоре подряда при привлечении строительной организации. 

Рассчитать ипотеку на дом

ИЮЛЬ 2021: выгодные условия ипотеки для всех

Иностранные граждане могут получить ипотеку в Сбере.

1,5 раза — снижение первоначального взноса по ипотеке для клиентов, не являющихся участниками зарплатного проекта банка, с 15% до 10% стоимости недвижимости. 

Семьи с первенцем могут воспользоваться ипотекой с господдержкой. Оформить ипотеку для семей с детьми можно по ставке от 0,01% при субсидировании от застройщика, от 4,7% с электронной регистрацией сделки.

Кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года появился новорождённый, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.

Оформить семейную ипотеку

Механизм эскроу в сделках с ИЖС, схемы финансирования, которая ранее использовалась в проектах по строительству многоэтажных жилых домов.

АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ 2021: ставки ниже

1,2% — cнижение ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости».

9,2% — ставка для зарплатных клиентов составляет 9,2%, 9,7 — для остальных. 

Оформить нецеловой кредит

+ Ранее рефинансированные ипотечные кредиты других банков могут рефинансировать клиенты Сбера.

ОКТЯБРЬ 2021: возможности больше

18 лет — возраст, когда можно брать ипотеку сбера. 

С 30 до 20% — cнижение первоначального взноса для самозанятых. 

Скидка 0,2%

— на ставку при подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда России, действует на приобретение готового жилья;

— на рефинансирование ипотеки вместе с дополнительной суммой на погашение иных кредитов и личные цели. 

Новые программы:

От 7,9% годовых — ставка на сумму кредита от 6 млн рублей по новойипотечная программе

Вторичное жилье в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа, доступно по льготной программе  «Дальневосточная ипотека». 

НОЯБРЬ 2021

Скидка 0,3%

— на ставку по льготной ипотеке для семей с детьми при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья, доступна зарплатным клиентам Сбера;

— при бронировании жилья на Домклик. 

+ Находящиеся в залоге у СберБанка квартиры и апартаменты на первичном рынке жилья можно купить. 

ДЕКАБРЬ 2021

По всей России доступна онлайн-ипотека на Приобретение строящегося жильяиПриобретение готового жилья

100 млн рублей — сумма, на которую можно получить ипотеку в Сбере, ранее — 60 млн рублей. 

До 75 лет увеличен возраст заёмщиков по ипотеке. 

Построить дом, купить дачу и гараж можно без подтверждения дохода

Затраты на ремонт квартиры можно включить в сумму ипотеки. Воспользоваться многоцелевым кредитом можно в рамках программы «Приобретение строящегося жилья», а также при покупке квартиры на вторичном рынке в рамках программы «Приобретение готового жилья».

Машино-место можно купить в кредит под залог прав требования в течение 1 часа.

5,85% — ставка на ипотеку по программе «Господдержка 2020» в результате снижения на 0,4%.

От 4,7% — ставка на рефинансирование рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми

От 0,01% — процент по ставке, который может платить заёмщик с оплатой основного долга по истечении 12 или 24 месяцев в результате запуска новой программы субсидирования совместно с застройщиками.

Что дальше: перспективы

В 2022 году Домклик от Сбера продолжает развивать сервисы, расширять программы кредитования, оптимизировать процессы, чтобы сделать получение ипотеки максимально удобным для всех категорий граждан.

Цель Домклик — сделать ипотеку доступной для людей, несмотря на социально-экономические факторы — повышение ключевой ставки, инфляцию, рост цен на недвижимость. Ипотека — шаг к мечте, приобретению собственного жилья. Домклик помогает сделать этот шаг просто, быстро и безопасно. 

Рассчитать ипотеку

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
Домклик запустил новую подписку для партнёров — Максимум-Free
12 дек 2024
434
Domclick Digital Forum: отвечаем на вопросы участников
12 дек 2024
1K
Domclick Digital Forum 2024: главные анонсы и краткие итоги на рынке недвижимости
06 дек 2024
670
Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года
02 дек 2024
10K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал