Как устроено взаимодействие Домклик с партнёрами в регионах России
До 95% сделок на рынке недвижимости проходят с участием партнёров – агентств недвижимости и застройщиков. Мы в Домклик очень ценим наших партнёров и уделяем много внимания коммуникациям с представителями профессионального сообщества. Евгений Романенко, руководитель направления «Партнёрская сеть», рассказывает, как устроено взаимодействие Домклик с партнёрами по всей России на примере Уральского региона.
В Сбербанке выстроена федеральная система по работе с партнёрами на рынке недвижимости. Одним из ключевых звеньев в нашей «партнёрской вертикали» являются территориальные менеджеры (ТМ) и менеджеры по работе с партнёрами (МРП) в региональных подразделениях Сбербанка.
Сотрудники Домклик много работают совместно с коллегами на территориях. Мы проводим регулярные встречи, информируем об изменениях и актуальных инструментах для профессионалов, проводим точечные и комплексные обучения. Например, у нас есть целая «Академия МРП», с помощью которой мы помогаем коллегам поддерживать компетенции и навыки для эффективной работы с партнёрами.
В свою очередь, коллеги способствуют оперативной передаче информации партнёрам и возвращению нам обратной связи, помогают осуществить важнейшие договорённости с региональными партнёрами.
Визит коллег из Уральского банка в офис Домклик
Иногда коллеги из региональных банков приезжают в наш офис в Москве для обмена опытом. Так, недавно у нас в гостях были коллеги из Уральского банка: территориальные менеджеры Алексей Гребенников и Михаил Лабутин (Екатеринбург), а также победительницы внутреннего конкурса — менеджеры по работе с партнёрами Елена Горбунова (Тюмень) и Гульназ Ягудина (Уфа).
Елена Горбунова курировала весь первичный рынок в Тюмени в течение года. Коллеги отмечают, что к каждому застройщику Елена может найти свой подход, каждый партнёр для неё ценен. Многие девелоперы Тюмени благодаря контролю и вовлечённости в проект этого менеджера успешно работали с сервисом подбора на первичном рынке и выводили клиентов на сделки. Кроме того, Елена превосходно владеет искусством переговоров и строит работу с другими подразделениями. «Я являюсь амбассадором продуктов Домклик. Мне нравится, как развивается наша экосистема, и я с гордостью представляю каждый наш продукт на рынке», — отмечает Елена.
Гульназ Ягудина работает в Сбербанке более 13 лет, является лидером продаж в Уральском банке по итогам 1 полугодия 2022 года по сервису подбора недвижимости на вторичном рынке. «Мы применили с партнёрами верный алгоритм работы с клиентами, что помогло нам получить доверие клиента и в итоге активно выходить на покупку недвижимости. Мы научились с моими партнёрами быстро реагировать на экономическую ситуацию в стране, обмениваться опытом на круглых столах и быть полезными друг для друга», — отмечает Гульназ. Одним из своих больших достижений Гульназ считает работу с ГК «ЭКСПЕРТ» — агентством недвижимости, которое уже год держится в рейтинге ТОП-20 России по версии Домклик.
Коллеги отмечают, что за два дня в Москве успели пообщаться и обсудить насущные вопросы с разными командами, увидеть процесс изнутри, поделиться своими идеями с территорий и просто замечательно провести время.
Отзывы партнёров о своих менеджерах
Партнёры также видят ценность в усилиях наших коллег, которые с ними работают. Мы нередко получаем позитивные отзывы, в том числе от первых лиц компаний.
Недавно основатель Союза риелторов «Полезные люди» Юрий Паршиков отметил в своём телеграм-канале менеджера Башкирского Головного отделения Сбербанка Лилию Гайнетдинову. «Коллеги нашего офиса в Уфе высоко оценивают работу этого менеджера. Раз риэлторы довольны, значит, всё правильно», — написал в своём посте Юрий.
«Менеджер по работе с партнёрами – это моральная и профессиональная поддержка, а иногда даже настоящий друг для агентства недвижимости или застройщика. 10 лет мы регулярно проводим встречи с партнёрами, часто продаём новые продукты совместно с МРП. Настроения у партнёров на переговорах бывают разные, но ни разу они не просили поменять МРП. Партнёры хвалят наших коллег, просят выдать премию, отметить грамотой, говорят, что МРП у них самые лучшие, что и днем, и ночью, и в мороз МРП всегда на связи и готовы помочь в решении вопроса любой сложности. Такие слова всегда приятно слышать. Уезжаешь из региона и понимаешь, что тут ребята не подведут. Благодарим наших коллег за усердную работу и постараемся и дальше держать эту планку для партнёров!»