Синхронизация календарей в Домклик
У продавцов появилась возможность включить интеграцию своих внешних календарей с Домклик. Это позволит объединить все ваши события и встречи из разных приложений в одном месте. Функция будет особенно полезна для тех, кто использует несколько устройств или приложений для управления своим временем.
Расскажем, как интегрировать другие календари с Домклик.
Импорт внешних календарей в Домклик
Яндекс
Шаг 1. Наведите курсор на название календаря на панели слева и нажмите значок шестеренки.
Шаг 2. Перейдите на вкладку «Экспорт».
Шаг 3. Выберите формат экспорта iCal.
Шаг 4. Скопируйте ссылку из соответствующего поля и импортируйте в Домклик.
Шаг 1. Наведите курсор на название календаря на панели слева и нажмите значок трех точек напротив названия.
Шаг 2. Перейдите на вкладку «Настройки и общий доступ».
Шаг 3. В меню слева выберите «Настройки моих календарей» и нужный календарь.
Шаг 4. В открывшемся списке выберите «Интеграция календаря».
Шаг 5. Скопируйте ссылку из соответствующего поля и импортируйте в Домклик.
Как импортировать внешний календарь в Домклик
Шаг 1. В разделе «Записи на мой объект» зайдите в «Настройки» и выберите «Синхронизация календаря».
Шаг 2. Нажмите кнопку «Добавить синхронизацию».
Шаг 3. Введите название сервиса и вставьте скопированную ранее ссылку на внешний календарь. Нажмите кнопку «Добавить».
Готово! Внешний календарь синхронизирован с Домклик.
Экспорт календаря Домклик во внешние сервисы
Для экспорта календаря Домклик в любой другой внешний сервис, нужно:
Шаг 1. На странице «Записи на мой объект» нажмите кнопку «Настройки» —> далее «Синхронизация календаря»
Шаг 2. Скопируйте ссылку из раздела «Экспорт записей в ваш календарь»
Укажите эту ссылку во внешнем сервисе. Где именно — зависит от конкретной площадки.
Яндекс
Шаг 1. Нажмите кнопку «Новый календарь» слева.
Шаг 2. Выберите вкладку «Импорт».
Шаг 3. Вставьте ссылку на календарь Домклик, скопированную ранее. Нажмите кнопку «Импортировать» внизу экрана.
Готово! Календарь Домклик добавлен в Яндекс.
Шаг 1. В разделе «Другие календари» нажмите на + и выберите «Добавить по URL»
Шаг 2. Вставьте ссылку на календарь Домклик, скопированную ранее. Нажмите кнопку «Добавить календарь» внизу экрана.
Готово! Календарь Домклик добавлен в Google.