Как партнёру получить скидку на ставку 0,3%
Как получить скидку?
- Ознакомиться с инструкцией по размещению объявлений автоматически через XML-фид или внести данные вручную в разделе «Мои объявления»
- Указать в объявлении имя ответственного агента, а также его номер телефона, зарегистрированный в личном кабинете партнёра в Домклик
- Указать кадастровый номер. По итогам проверки в Росреестре есть объект, зарегистрированный с указанными в объявлении данными
- Добавить в объявление минимум 3 фото и описание
- Дождаться окончания срока ожидания скидки (7/14 дней)
❗️Добавить объект в сделку с помощью кнопки «Купить в ипотеку» покупатель может до истечения срока ожидания скидки.
Но для того, чтобы скидка применилась, выйти на сделку нужно после того, как она будет активна.
Срок ожидания скидки
Срок ожидания устанавливается на все объявления партнера и рассчитывается 1 раз в неделю. Мы ценим доверие наших клиентов и нам важно, чтобы партнеры предоставляли достоверную информацию по своим объектам, поэтому все объявления проходят модерацию.
Сроки составляют:
- 7 дней для партнёров-агентств недвижимости;
- 14 дней для остальных партнёров.
Сократить срок ожидания скидки можно, купив подписку для партнёра — «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт». Подробнее про подписки читайте в статье «Новые подписки для партнёров на Домклик: что это и как пользоваться».
Чтобы узнать актуальный статус объявления:
- Авторизуйтесь на Домклик PRO
- Перейдите в раздел «Мои объявления»
- Найдите конкретное объявление в списке
- Посмотрите его текущий статус
Подробную информацию относительно срока ожидания скидки и соблюдения условий, указанных выше, уточняйте у менеджера Домклик