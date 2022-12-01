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Как компании разместить объявление на Домклик

Дата публикации: 01 дек 2022
Как компании разместить объявление на Домклик

Для бесплатного размещения объявления:

Шаг 1. Авторизуйтесь, используя свой Сбербанк ID;

Шаг 2. Нажмите кнопку «Продать квартиру» и заполните форму. Обязательно укажите:

  • адрес;
  • количество комнат;
  • общую площадь;
  • этаж, на котором расположена квартира;
  • количество этажей в доме;
  • стоимость квартиры;
  • загрузите не менее трёх фотографий;
  • заполните описание.

Шаг 3. Нажмите кнопку «Опубликовать»

Объявление пройдёт автоматическую модерацию. По результатам модерации объявление будет опубликовано или вернётся к вам на доработку.

Если у вас нет Сбербанк ID, вы можете разместить объявления по тарифам платного продвижения. Подробнее о них в нашей статье: «Продвижение объявлений: как получить больше звонков»

Как сделать объявление лучше?

Размещайте только актуальные объекты. Чтобы привлечь внимание покупателей и повысить доверие к объявлению:

  • Заполните все параметры в карточке объявления;
  • Составьте подробное описание, добавьте информацию об инфраструктуре, транспортном сообщении и особенностях района;
  • Расскажите о преимуществах предложения, например, уникальной планировке или живописном виде из окна;
  • Не используйте CAPS LOCK;
  • Загружайте не менее одной фотографии на каждую комнату;
  • Добавьте фотографии дома и придомовой территории.

Редактирование и удаление объявления

Для редактирования объявления:

  1. Авторизуйтесь на Домклик;
  2. Перейдите в раздел «Мои объявления»;
  3. В списке объявлений выберите то, которое хотите отредактировать;
  4. Внесите изменения;
  5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Ваше объявление отправится на модерацию. В среднем модерация занимает 15 минут. По результатам модерации объявление будет опубликовано или вернётся к вам на доработку.

Важно:

При изменении кадастрового номера срок ожидания скидки начнётся заново. Также будет заказана новая выписка из ЕГРН.

Удалить или отредактировать объявление, размещенное через фид, можно только через CRM-партнера (система, через которую размещаются объявления).

Через личный кабинет Домклик в разделе «Мои объявления» редактирование и удаление объявлений, размещенных через фид — недоступно.

Скидка на ипотечную ставку для вашего покупателя

Вы можете получить специальную скидку на ипотечную ставку для своего покупателя. Для этого укажите в объявлении кадастровый номер квартиры. 

Мы закажем выписку из ЕГРН и перезапишем в объявлении такие параметры, как этаж и площадь. После публикации эти параметры нельзя будет редактировать.

В случае успешной проверки вашей квартиры с помощью выписки из ЕГРН, после внесения в объявление кадастрового номера и завершения срока ожидания мы разместим на нём специальный значок «Скидка 0,3%».

Этот значок означает, что при покупке вашей квартиры Сбербанк сможет предоставить скидку на ипотечную ставку в размере 0,3 п.п. покупателю, если ему одобрена ипотека от Сбербанка.

Для получения указанной скидки покупатель должен нажать кнопку «Отправить на одобрение» на странице вашего объявления на Домклик.

После этого менеджер ипотечного кредитования свяжется с покупателем и с вами и поможет в сборе необходимых документов.

Илья Шайдуров
Илья ШайдуровВсе авторы
Автор статьи
Эксперт по недвижимости
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