Домклик во втором квартале 2022 года провел рекордное количество партнерских конференций по всей стране
С начала года рынок столкнулся с массой новых вызовов — снижением доходов населения при максимальной динамике цен на недвижимость, уходом отдельных иностранных подрядчиков и поставщиков из России и высокой стоимостью строительных материалов. При росте неопределенности многие клиенты взяли паузу, чтобы принять верное решение о приобретении недвижимости. Несмотря на все сложности Домклик продолжал стабильную работу, одобрение ипотечных заявок и сохранение дисконтов, а также оказывал помощь в продаже и подборе недвижимости с помощью онлайн-сервисов для проведения сделок.
Именно этим темам и новым возможностям на рынке были посвящены партнерские конференции Домклик, которые за последние три месяца прошли в более чем 80 городах по всей стране. Расскажем, как проходили конференции в отдельных городах.
Нижний Новгород — 20 апреля
Домклик принял участие в заседании общественного комитета по недвижимости при Союзе «Торгово-промышленной палаты Нижегородской области» совместно с Ассоциацией «ЛУАН» — лигой успешных агентств недвижимости, девелопером «ННДК». Вместе с экспертами обсудили ситуацию на рынке недвижимости, возможных мероприятиях по стабилизации спроса на недвижимость.
Краснодар — 25 мая
Провели онлайн-конференцию, посвященную основным тенденциям рынка, изменениям условий размещения объявлений на Домклик, а также инструментам повышения продаж с партнерами. Встречу провели Соколова Евгения и Трофимов Михаил — начальник управления и территориальный менеджер по работе с партнерами Юго-Западного Банка ПАО Сбербанк. Вместе с экспертами банка поговорили о новых возможностях на рынке и обсудили, как Домклик помогает партнерам в проведении сделок с недвижимостью.
Иркутск — 27 мая
В партнерском мероприятии приняли участие более 200 руководителей и риелторов ведущих агентств недвижимости со всей Иркутской области.
Знаковое мероприятие прошло под слоганом «Новая реальность». Спикеры от банка и Росреестра продемонстрировали новые возможности в текущих реалиях — обновленные условия по ипотечным программам и удобные инструменты от Домклик.
Особое внимание уделили обсуждению наиболее выгодных способов продвижения объявлений на сайте Домклик.
В завершении мероприятия состоялась церемония награждения лидирующих компаний благодарственными письмами за заслуги партнеров по продвижению совместного сервиса.
Якутск — 31 мая
Конференция для партнеров сервиса Домклик в Якутии объединила более 60 профессионалов рынка недвижимости Якутии. Представители топовых риелторских агентств собрались, чтобы обсудить текущую ситуацию на рынке недвижимости, обменяться опытом и познакомиться с лучшими практиками.
Руководитель направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Якутского отделения Сбера Андрей Ботоев рассказал участникам о результатах работы банка с начала 2022 года.
О новых возможностях Домклик для риелторов рассказала начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Валентина Иванчикова. Партнеры банка в Якутске знают, что сегодня весь процесс приобретения жилья можно оформить дистанционно: от подачи заявки на ипотеку и подбора объекта через онлайн-витрину до электронной регистрации сделки через Росреестр и безопасных расчетов — все эти сервисы доступны на платформе Домклик. Кроме того, Домклик — это единственная площадка, где риелторы имеют возможность получать целевых клиентов с одобренной ипотекой для подбора им объектов недвижимости.
Еще один полезный сервис для увеличения продаж агентов — размещение и продвижение объявлений о продаваемой недвижимости. В случае выбора такого объекта недвижимости и его покупки в ипотеку у клиента есть возможность получить скидку от 0,3% по ипотечной ставке, провести сделку без отчета об оценке, а также совершить актуальный в наше время онлайн-показ квартир.
Волгоград — 1 июня
СберБанк провел серию конференций для риелторских компаний и агентств недвижимости Поволжья, участниками которых стали более 275 партнеров.
Эксперты рассказали об актуальных тенденциях развития отрасли, обсудили возможности цифровых сервисов в сделках с недвижимостью, обменялись опытом и познакомились с лучшими практиками. Эксперты Сбера также представили возможности собственной платформы Домклик: в том числе, рассказали об эффективных инструментах для размещения агенствами недвижимости объявлений о купле-продаже.
Астрахань — 1 июня
На партнерской конференции в Астрахани Домклик представил широкий спектр услуг и сервисов для сопровождения сделок с недвижимостью. Обсудили с партнерами, каким образом функционал Домклик позволяет значительно облегчить поиск подходящего жилья на первичном и вторичном рынке, как без использования кредитных средств, так и с использованием ипотеки. Помимо этого, уделили внимание возможности проведения межрегиональных сделок — сервис дает возможность проведения сделок с ипотекой даже если участники сделки находятся в разных городах России.
Улан-Удэ — 2 июня
В Улан-Удэ 2 июня прошла партнерская конференция под слоганом «Новые возможности в новой реальности». На конференцию были приглашены руководители ключевых агентств недвижимости Республики Бурятия.
Была приглашена руководитель проекта Академия Домклик Юлия Плетнева, которая погрузила партнеров в мир различных тренингов и курсов, рассказала, какие компетенции сейчас важны для продающих агентов и как можно мотивировать агентов на прохождение обучения.
Заместитель управляющего Бурятским отделением Кузьмин Алексей Александрович поделился основными вызовами, с которыми столкнулся и еще столкнется бизнес, и какие существуют возможные стратегии адаптации, кто сейчас наш клиент, и какие потребности у него есть.
В программе конференции руководитель направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Шагжитарова Евгения продемонстрировала, каким образом ситуация в стране повлияла на рынок недвижимости и долю на рынке жилищного кредитования, что происходило с оформлением и выдачей кредитов. Рассказала о новых возможностях площадки Домклик и ожидаемых изменениях. Площадка Домклик — это не просто классифайд на рынке жилья, а целая экосистема, дающая возможность клиентам оформить и получить все услуги на одной площадке.
Партнерам интересны были продуктовые изменения для клиентов и они с радостью предоставили свои предложения для реализации пилотных продуктовых проектов.
Были приглашены специальные гости, руководители направления СММ, которые с радостью поделились основными трендами развития социальных сетей для агентств недвижимости.
В завершении мероприятия состоялась церемония награждения компаний — лидеров благодарственными письмами за заслуги партнеров по продвижению платных объявлений, по высокой доле проведенных сделок за наличный расчет и количество принятых ипотечных заявок.
Партнеры делились своими впечатлениями, им очень хотелось очного открытого общения и диалога. Дискуссия во время конференции была живой и насыщенной.
Ижевск — 2 июня
В Ижевске состоялось совещание по вопросам развития строительной отрасли региона и перспектив ее развития в Удмуртии.
Эксперты Сбера представили застройщикам анализ текущей ситуации на строительном рынке и презентовали продукты и сервисы компании, которые в текущих условиях позволят сделать жилье доступным широкому кругу покупателей.
Казань — 7 июня
Провели совместное мероприятие корпоративного и розничного блока, дочерней компании DOMA AI — форум для застройщиков Республики Татарстан на тему «Развитие жилищного строительства Республики Татарстан в период турбулентности» при участии заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ильшата Гимаева, который в свою очередь отметил важность подобных мероприятий, поблагодарил Сбер за возможность прямого разговора застройщиков республики с представителями банка.
В ближайшие месяцы конференции с участием экспертов Домклик продолжатся в других городах. Даты проведения партнерских мероприятий в вашем городе вы можете уточнить у вашего менеджера по работе с партнерами.