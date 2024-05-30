Домклик собрал команду партнёров для участия в «Зелёном марафоне» Сбера
1 июня Сбер проведёт одиннадцатый «Зелёный Марафон» в 60 городах России.
Для участия в забеге «Домклик» организовал команду с представителями крупнейших партнёров из сферы недвижимости. Команда преодолеет дистанцию в 4,2 км.
В составе команды примут участие:
- Максим Матвеев, исполнительный директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка
- Татьяна Боева, руководитель отдела ипотечного кредитования, Гранель
- Дмитрий Веселков, заместитель коммерческого директора, MR Group
- Екатерина Чурюкина, руководитель управления прямых продаж и реализации недвижимости с привлечением ипотеки, ФСК
- Рустам Хамдамов, директор департамента партнёрских продаж, Инград
- Маргарита Сеник, руководитель по работе с агрегаторами сети, Этажи
- Александр Попов, генеральный директор, Самолет Плюс
Перечисленные выше компании застройщиков и агентств недвижимости заключили суммарно более 26,4 тыc. сделок с ипотекой Сбербанка и сделок за собственные средства с сервисами Домклик за первые четыре месяца 2024 года.
Для участников марафона предусмотрены забеги на 400, 600 и 800 м (для детей разного возраста), 4,2 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, а также скандинавская ходьба на 4,2 км и командная эстафета.
Зелёный Марафон носит благотворительный характер — все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.
Все участники Зелёного Марафона Сбера застрахованы компанией СберСтрахование от травм на время забега. Страховой полис не нужно оформлять отдельно, он включён в пакет участника. Страховая сумма для каждого из спортсменов составляет 500 тысяч рублей.