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Домклик собрал команду партнёров для участия в «Зелёном марафоне» Сбера

Дата публикации: 30 мая 2024
Домклик собрал команду партнёров для участия в «Зелёном марафоне» Сбера

1 июня Сбер проведёт одиннадцатый «Зелёный Марафон» в 60 городах России.

Для участия в забеге «Домклик» организовал команду с представителями крупнейших партнёров из сферы недвижимости. Команда преодолеет дистанцию в 4,2 км. 

 В составе команды примут участие:

  • Максим Матвеев, исполнительный директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка
  • Татьяна Боева, руководитель отдела ипотечного кредитования, Гранель
  • Дмитрий Веселков, заместитель коммерческого директора, MR Group
  • Екатерина Чурюкина, руководитель управления прямых продаж и реализации недвижимости с привлечением ипотеки, ФСК
  • Рустам Хамдамов, директор департамента партнёрских продаж, Инград 
  • Маргарита Сеник, руководитель по работе с агрегаторами сети, Этажи
  • Александр Попов, генеральный директор, Самолет Плюс

Перечисленные выше компании застройщиков и агентств недвижимости заключили суммарно более 26,4 тыc. сделок с ипотекой Сбербанка и сделок за собственные средства с сервисами Домклик за первые четыре месяца 2024 года. 

Для участников марафона предусмотрены забеги на 400, 600 и 800 м (для детей разного возраста), 4,2 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, а также скандинавская ходьба на 4,2 км и командная эстафета.

Зелёный Марафон носит благотворительный характер — все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Все участники Зелёного Марафона Сбера застрахованы компанией СберСтрахование от травм на время забега. Страховой полис не нужно оформлять отдельно, он включён в пакет участника. Страховая сумма для каждого из спортсменов составляет 500 тысяч рублей. 

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